https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769896329.html
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков - РИА Новости, 28.01.2022
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков
Операция по эвакуации военной авиацией россиян из охваченной беспорядками и актами террора Алма-Аты не имеет прецедентов в российской истории, сообщил в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:17
2022-01-28T04:17
2022-01-28T06:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
оон
одкб
евгений бобров
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Операция по эвакуации военной авиацией россиян из охваченной беспорядками и актами террора Алма-Аты не имеет прецедентов в российской истории, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней начиная с 9 января вывозили из Алма-Аты россиян, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.Дипломат рассказал, что подготовка к эвакуации шла в сложных условиях."В стране не работал интернет, у меня была телефонная связь с Нур-Султаном, но я не мог позвонить ни на один московский номер. Поэтому, когда мы получали информацию о возможных бортах для вылета, я звонил послу в Нур-Султан, а он уже передавал эти данные в Москву", — отметил собеседник агентства. Информация публиковалась на всех ресурсах МИД России, уточнил он."Родственники застрявших в Алма-Ате россиян звонили им из России и говорили, когда им нужно прибыть в аэропорт", — продолжил Бобров.Между тем, по его словам, только за первый день эвакуации — 9 января — организованно, без паники и ажиотажа на Родину отправили почти полторы тысячи человек на 15 самолетах.По его словам, весь штат консульства мобилизовали на оказание помощи в аэропорту в организации прохождения пассажирами всех предполетных процедур."Это была беспрецедентная операция. Эвакуировать за один день полторы тысячи человек, а в целом за всю операцию — 2240 человек — такого не было в истории России никогда. Это пример потрясающей слаженной командной работы, каждый участник которой внес вклад в успех общего дела", — заявил дипломат.Он также подчеркнул, что вывоз россиян из Алма-Аты был проведен на высоком уровне."Мы все помним картинки из аэропорта Кабула, где люди бежали за взлетающими самолетами. В нашем случае все было цивилизованно, пассажиров к самолетам подвозили на автобусах, а сами россияне не поддавались панике, хотя многие были с детьми, были даже многодетные семьи", — заключил генконсул.Протесты в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html
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https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html
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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, евгений бобров, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия
04:17 28.01.2022 (обновлено: 06:28 28.01.2022)
Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков
Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров высоко оценил эвакуацию россиян из Алма-Аты при беспорядках
АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Операция по эвакуации военной авиацией россиян из охваченной беспорядками и актами террора Алма-Аты не имеет прецедентов в российской истории, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.
Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней начиная с 9 января вывозили из Алма-Аты
россиян, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.
Дипломат рассказал, что подготовка к эвакуации шла в сложных условиях.
"В стране не работал интернет, у меня была телефонная связь с Нур-Султаном
, но я не мог позвонить ни на один московский номер. Поэтому, когда мы получали информацию о возможных бортах для вылета, я звонил послу в Нур-Султан, а он уже передавал эти данные в Москву
", — отметил собеседник агентства.
Информация публиковалась на всех ресурсах МИД России, уточнил он.
"Родственники застрявших в Алма-Ате россиян звонили им из России и говорили, когда им нужно прибыть в аэропорт", — продолжил Бобров.
Между тем, по его словам, только за первый день эвакуации — 9 января — организованно, без паники и ажиотажа на Родину отправили почти полторы тысячи человек на 15 самолетах.
"Нужно еще учитывать, что речь идет о международных рейсах из суверенного государства, а значит в этой работе были задействованы пограничники, работники миграционной службы, органов безопасности и так далее. Чтобы это все заработало в разбитом аэропорту, потребовалась помощь наших коллег в Нур-Султане. Лично заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди включился в эту работу, он сам общался с руководством пограничной, миграционной служб и органов безопасности, чтобы люди вышли в аэропорт и помогли вывозу россиян", — рассказал генконсул.
По его словам, весь штат консульства мобилизовали на оказание помощи в аэропорту в организации прохождения пассажирами всех предполетных процедур.
"Это была беспрецедентная операция. Эвакуировать за один день полторы тысячи человек, а в целом за всю операцию — 2240 человек — такого не было в истории России никогда. Это пример потрясающей слаженной командной работы, каждый участник которой внес вклад в успех общего дела", — заявил дипломат
.
Он также подчеркнул, что вывоз россиян из Алма-Аты был проведен на высоком уровне.
"Мы все помним картинки из аэропорта Кабула
, где люди бежали за взлетающими самолетами. В нашем случае все было цивилизованно, пассажиров к самолетам подвозили на автобусах, а сами россияне не поддавались панике, хотя многие были с детьми, были даже многодетные семьи", — заключил генконсул.
Протесты в Казахстане
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате
и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.