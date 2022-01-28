https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769896329.html

Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков

Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков - РИА Новости, 28.01.2022

Генконсул рассказал об эвакуации россиян из Алма-Аты во время беспорядков

Операция по эвакуации военной авиацией россиян из охваченной беспорядками и актами террора Алма-Аты не имеет прецедентов в российской истории, сообщил в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T04:17

2022-01-28T04:17

2022-01-28T06:28

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

оон

одкб

евгений бобров

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766729965_402:0:3630:1816_1920x0_80_0_0_fc037af89f7dd69a7cc9783b8a8a0614.jpg

АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Операция по эвакуации военной авиацией россиян из охваченной беспорядками и актами террора Алма-Аты не имеет прецедентов в российской истории, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Самолеты российской военно-транспортной авиации в течение нескольких дней начиная с 9 января вывозили из Алма-Аты россиян, пожелавших покинуть подвергшийся атаке террористов город.Дипломат рассказал, что подготовка к эвакуации шла в сложных условиях."В стране не работал интернет, у меня была телефонная связь с Нур-Султаном, но я не мог позвонить ни на один московский номер. Поэтому, когда мы получали информацию о возможных бортах для вылета, я звонил послу в Нур-Султан, а он уже передавал эти данные в Москву", — отметил собеседник агентства. Информация публиковалась на всех ресурсах МИД России, уточнил он."Родственники застрявших в Алма-Ате россиян звонили им из России и говорили, когда им нужно прибыть в аэропорт", — продолжил Бобров.Между тем, по его словам, только за первый день эвакуации — 9 января — организованно, без паники и ажиотажа на Родину отправили почти полторы тысячи человек на 15 самолетах.По его словам, весь штат консульства мобилизовали на оказание помощи в аэропорту в организации прохождения пассажирами всех предполетных процедур."Это была беспрецедентная операция. Эвакуировать за один день полторы тысячи человек, а в целом за всю операцию — 2240 человек — такого не было в истории России никогда. Это пример потрясающей слаженной командной работы, каждый участник которой внес вклад в успех общего дела", — заявил дипломат.Он также подчеркнул, что вывоз россиян из Алма-Аты был проведен на высоком уровне."Мы все помним картинки из аэропорта Кабула, где люди бежали за взлетающими самолетами. В нашем случае все было цивилизованно, пассажиров к самолетам подвозили на автобусах, а сами россияне не поддавались панике, хотя многие были с детьми, были даже многодетные семьи", — заключил генконсул.Протесты в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220128/konsulstvo-1769896101.html

https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1769897287.html

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767972534.html

https://ria.ru/20220113/shoygu-1767691172.html

казахстан

алма-ата

нур-султан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, евгений бобров, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия