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https://ria.ru/20220128/egorova-1770031556.html
Украинская ведущая поддержала Путина и лишилась дочери
Украинская телеведущая публично поддержала Путина - РИА Новости, 28.01.2022
Украинская ведущая поддержала Путина и лишилась дочери
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:05
2022-01-28T19:36
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину."Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — заявила она в публикации.Соотечественники Егоровой, придерживающиеся русофобских взглядов, бросились оскорблять ее в комментариях. Некоторые посоветовали телеведущей уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине делать такие заявления просто опасно.Слова Егоровой задели и ее дочь. Девушка Стася, также работающая телеведущей, разместила неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери."Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала она, рассуждая о других детях Егоровой.Дочь телеведущей заявила, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".Снежана Егорова не первый раз попадает в скандалы. Ранее она резко раскритиковала президента Владимира Зеленского, а также заявляла, что власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе.
https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, facebook, ситуация на украине, россия
17:05 28.01.2022 (обновлено: 19:36 28.01.2022)
 
Украинская телеведущая публично поддержала Путина

Украинскую телеведущую Егорову призвали отстранить от детей из-за поддержки Путина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину.
"Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — заявила она в публикации.
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Соотечественники Егоровой, придерживающиеся русофобских взглядов, бросились оскорблять ее в комментариях. Некоторые посоветовали телеведущей уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине делать такие заявления просто опасно.
Слова Егоровой задели и ее дочь. Девушка Стася, также работающая телеведущей, разместила неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери.
"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала она, рассуждая о других детях Егоровой.
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Дочь телеведущей заявила, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".
Снежана Егорова не первый раз попадает в скандалы. Ранее она резко раскритиковала президента Владимира Зеленского, а также заявляла, что власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе.
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