https://ria.ru/20220128/egorova-1770031556.html

Украинская ведущая поддержала Путина и лишилась дочери

Украинская телеведущая публично поддержала Путина - РИА Новости, 28.01.2022

Украинская ведущая поддержала Путина и лишилась дочери

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:05

2022-01-28T17:05

2022-01-28T19:36

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова спровоцировала скандал, рассказав в Facebook об отношении к России и ее президенту Владимиру Путину."Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — заявила она в публикации.Соотечественники Егоровой, придерживающиеся русофобских взглядов, бросились оскорблять ее в комментариях. Некоторые посоветовали телеведущей уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине делать такие заявления просто опасно.Слова Егоровой задели и ее дочь. Девушка Стася, также работающая телеведущей, разместила неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери."Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала она, рассуждая о других детях Егоровой.Дочь телеведущей заявила, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".Снежана Егорова не первый раз попадает в скандалы. Ранее она резко раскритиковала президента Владимира Зеленского, а также заявляла, что власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе.

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

https://ria.ru/20220127/dunda-1769830388.html

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, facebook, ситуация на украине, россия