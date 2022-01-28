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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/dozvon-1769915601.html
В Самарской области сократили до 1,5 минуты ожидание на линии по COVID-19
В Самарской области сократили до 1,5 минуты ожидание на линии по COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
В Самарской области сократили до 1,5 минуты ожидание на линии по COVID-19
Благодаря привлечению волонтеров и открытию дополнительных филиалов единого контакт-центра в Самарской области среднее время дозвона на линии "122" по вопросам... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:01
2022-01-28T10:01
распространение коронавируса
общество
самарская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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САМАРА, 28 янв – РИА Новости. Благодаря привлечению волонтеров и открытию дополнительных филиалов единого контакт-центра в Самарской области среднее время дозвона на линии "122" по вопросам коронавируса удалось сократить до 1 минуты 36 секунд, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Ранее глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона на "122" составляет 2 минуты, но при этом в Самарской области время ожидания на линии составляло 23 минуты.В Минздраве пояснили, что в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением "омикрон-штамма", в Самарской области службы амбулаторно-поликлинического звена испытывают значительную нагрузку. В связи с этим предпринимаются экстренные меры по оптимизации деятельности учреждений здравоохранения, а также единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"."В частности, к работе в составе службы привлечены значительные ресурсы волонтеров, открыты дополнительные филиалы единого контакт-центра, внедрены автоматизированные речевые модули. В результате принимаемых мер удалось сократить среднее время ожидания на линии до соединения с оператором до 1 минуты 36 секунд в течение дня, доля принятых звонков составила не менее 90%", - сказала собеседница агентства.В ведомстве добавили, что в периоды наиболее высокой нагрузки фиксируются единичные случаи увеличения времени ожидания выше средних значений, на период пиковой нагрузки организуется перераспределение ресурсов контакт-центра, задействуются дополнительные рабочие места.
https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html
https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html
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общество, самарская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:01 28.01.2022
 
В Самарской области сократили до 1,5 минуты ожидание на линии по COVID-19

Ожидание дозвона на линии по коронавирусу в Самарской области сократилось до 1,5 минуты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОператор колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Оператор колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оператор колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса. Архивное фото
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САМАРА, 28 янв – РИА Новости. Благодаря привлечению волонтеров и открытию дополнительных филиалов единого контакт-центра в Самарской области среднее время дозвона на линии "122" по вопросам коронавируса удалось сократить до 1 минуты 36 секунд, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона на "122" составляет 2 минуты, но при этом в Самарской области время ожидания на линии составляло 23 минуты.
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В Минздраве пояснили, что в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением "омикрон-штамма", в Самарской области службы амбулаторно-поликлинического звена испытывают значительную нагрузку. В связи с этим предпринимаются экстренные меры по оптимизации деятельности учреждений здравоохранения, а также единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122".
"В частности, к работе в составе службы привлечены значительные ресурсы волонтеров, открыты дополнительные филиалы единого контакт-центра, внедрены автоматизированные речевые модули. В результате принимаемых мер удалось сократить среднее время ожидания на линии до соединения с оператором до 1 минуты 36 секунд в течение дня, доля принятых звонков составила не менее 90%", - сказала собеседница агентства.
В ведомстве добавили, что в периоды наиболее высокой нагрузки фиксируются единичные случаи увеличения времени ожидания выше средних значений, на период пиковой нагрузки организуется перераспределение ресурсов контакт-центра, задействуются дополнительные рабочие места.
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