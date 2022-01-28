https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием

"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием - РИА Новости, 28.01.2022

"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием

Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:00

2022-01-28T08:00

2022-01-28T12:22

безопасность

андрей турчак

совет федерации рф

ми-17

служба безопасности украины

f-16

javelin (птрк)

джон кирби

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные самолеты НАТО. Альянс перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы, по соцсетям разлетелись фотографии западных военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Новые поставкиСтраны НАТО, обвиняющие Россию в "агрессивных намерениях", сами подталкивают Киев к конфликту, оказывая военно-техническую поддержку. Разумеется, активнее всех Украину вооружает Вашингтон. Только с 22 по 25 января американцы привезли туда 250 тонн военных грузов. Причем номенклатура гораздо шире, чем раньше: помимо трех сотен ракет для противотанковых Javelin, карабинов и крупнокалиберных снайперских винтовок, есть, например, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition.Ими подрывают бункеры, блиндажи и другие неподвижные полевые укрепления. Ближайший российский аналог — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".M141 прекрасно зарекомендовали себя в Афганистане, когда американские морпехи зачищали от талибов и боевиков "Аль-Каиды"* пещерный комплекс Тора-Бора. Украинские военные могут использовать это оружие при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. Правда, у ВСУ таких установок пока немного: всего около сотни.Кроме того, Пентагон передал десятки тонн боеприпасов разного калибра, бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, РЛС контрбатарейной борьбы. В Белом доме также пообещали несколько вертолетов Ми-17, ранее купленных у России для афганской армии.Отсутствие консенсусаА Великобритания предоставила ВСУ две тысячи гранатометов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Легкое противотанковое оружие действует по принципу "выстрелил — забыл": оператору достаточно удерживать прицельную рамку на нужном объекте в течение нескольких секунд и нажать на спуск. Автоматика сама внесет необходимые поправки. Впрочем, не все на Украине воодушевились подарком. Так, экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык сообщил журналистам, что срок хранения гранатометов истекает в 2022-м.Не остались в стороне страны Балтии и Восточной Европы. В частности, Чехия в ближайшее время привезет крупную партию дефицитных на Украине 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США разрешили Латвии и Литве отправить ВСУ тепловизоры и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.Надо сказать, в годы афганской войны душманы со "Стингерами" были очень опасны для советских вертолетов и дозвуковых штурмовиков. Однако сегодня этот ПЗРК считается устаревшим.Помочь Украине военными грузами рвутся Канада, Польша, Нидерланды. В то же время Германия, одна из сильнейших стран НАТО, заняла принципиальную позицию и категорически отказалась поставлять летальное оружие, ограничившись пятью тысячами касок. Это вызвало истерику у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, открыто нахамившего германским властям.Отклонила просьбу Киева о военной поддержке Швеция. По словам главы МИД Анн Линде, королевство не экспортирует оружие, военную технику и экипировку в страны, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.Переброска войск"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины, — заявили в постпредстве России при ООН. — Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, в НАТО забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства".Действительно, западные военспецы на юго-востоке Украины уже не скрывают своего присутствия. На днях в соцсетях разошлись фотографии вооруженных отставных американских военных (предположительно, наемников), осматривающих позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. На одном из снимков они позируют с флагом США. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре сообщал, что в Донбасс перебросили более 120 бойцов западных частных военных компаний, которые готовят провокации против ДНР и ЛНР.НАТО наращивает силы и у российских границ. Минобороны Дании направит на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16, в Балтийское море — фрегат HDMS Peter Willemoes. Испанский минный тральщик Meteor идет в Черное море. Туда же через несколько дней отплывает фрегат Blas de Lezo. Нидерланды готовят войска для операций сил реагирования НАТО, а в апреле перебазируют два истребителя F-35 в Болгарию. Франция хочет послать несколько сотен солдат в Румынию.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности США дополнительно перебросить в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих с перспективой резко нарастить численность. Решение еще не принято, так как "остается возможность уладить ситуацию дипломатическим путем".Массовые поставки вооружения на Украину начались в ноябре, когда западные СМИ сообщили о предстоящем "российском вторжении". Кремль обвинили в "агрессивных намерениях" и наперебой публиковали "сценарии" грядущего нападения.Заявления МИД России о несостоятельности подобных обвинений на Западе демонстративно не замечают. Это привело к тому, что в Москве заговорили о поставках некоторых видов вооружений в ДНР и ЛНР для защиты своих граждан. В частности, к этому призвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что речь может идти исключительно о военной помощи, но никак не о пересечении границы подразделениями российской армии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220127/dunda-1769830388.html

https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html

https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769830528.html

https://ria.ru/20220127/pomosch-1769781034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, андрей турчак, совет федерации рф, ми-17, служба безопасности украины, f-16, javelin (птрк), джон кирби, анн линде (мид швеции)