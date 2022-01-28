Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием - РИА Новости, 28.01.2022
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:00
2022-01-28T12:22
безопасность
андрей турчак
совет федерации рф
ми-17
служба безопасности украины
f-16
javelin (птрк)
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768528376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44deb3b155f56667631a6b4012ea3e77.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные самолеты НАТО. Альянс перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы, по соцсетям разлетелись фотографии западных военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Новые поставкиСтраны НАТО, обвиняющие Россию в "агрессивных намерениях", сами подталкивают Киев к конфликту, оказывая военно-техническую поддержку. Разумеется, активнее всех Украину вооружает Вашингтон. Только с 22 по 25 января американцы привезли туда 250 тонн военных грузов. Причем номенклатура гораздо шире, чем раньше: помимо трех сотен ракет для противотанковых Javelin, карабинов и крупнокалиберных снайперских винтовок, есть, например, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition.Ими подрывают бункеры, блиндажи и другие неподвижные полевые укрепления. Ближайший российский аналог — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".M141 прекрасно зарекомендовали себя в Афганистане, когда американские морпехи зачищали от талибов и боевиков "Аль-Каиды"* пещерный комплекс Тора-Бора. Украинские военные могут использовать это оружие при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. Правда, у ВСУ таких установок пока немного: всего около сотни.Кроме того, Пентагон передал десятки тонн боеприпасов разного калибра, бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, РЛС контрбатарейной борьбы. В Белом доме также пообещали несколько вертолетов Ми-17, ранее купленных у России для афганской армии.Отсутствие консенсусаА Великобритания предоставила ВСУ две тысячи гранатометов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Легкое противотанковое оружие действует по принципу "выстрелил — забыл": оператору достаточно удерживать прицельную рамку на нужном объекте в течение нескольких секунд и нажать на спуск. Автоматика сама внесет необходимые поправки. Впрочем, не все на Украине воодушевились подарком. Так, экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык сообщил журналистам, что срок хранения гранатометов истекает в 2022-м.Не остались в стороне страны Балтии и Восточной Европы. В частности, Чехия в ближайшее время привезет крупную партию дефицитных на Украине 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США разрешили Латвии и Литве отправить ВСУ тепловизоры и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.Надо сказать, в годы афганской войны душманы со "Стингерами" были очень опасны для советских вертолетов и дозвуковых штурмовиков. Однако сегодня этот ПЗРК считается устаревшим.Помочь Украине военными грузами рвутся Канада, Польша, Нидерланды. В то же время Германия, одна из сильнейших стран НАТО, заняла принципиальную позицию и категорически отказалась поставлять летальное оружие, ограничившись пятью тысячами касок. Это вызвало истерику у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, открыто нахамившего германским властям.Отклонила просьбу Киева о военной поддержке Швеция. По словам главы МИД Анн Линде, королевство не экспортирует оружие, военную технику и экипировку в страны, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.Переброска войск"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины, — заявили в постпредстве России при ООН. — Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, в НАТО забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства".Действительно, западные военспецы на юго-востоке Украины уже не скрывают своего присутствия. На днях в соцсетях разошлись фотографии вооруженных отставных американских военных (предположительно, наемников), осматривающих позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. На одном из снимков они позируют с флагом США. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре сообщал, что в Донбасс перебросили более 120 бойцов западных частных военных компаний, которые готовят провокации против ДНР и ЛНР.НАТО наращивает силы и у российских границ. Минобороны Дании направит на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16, в Балтийское море — фрегат HDMS Peter Willemoes. Испанский минный тральщик Meteor идет в Черное море. Туда же через несколько дней отплывает фрегат Blas de Lezo. Нидерланды готовят войска для операций сил реагирования НАТО, а в апреле перебазируют два истребителя F-35 в Болгарию. Франция хочет послать несколько сотен солдат в Румынию.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности США дополнительно перебросить в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих с перспективой резко нарастить численность. Решение еще не принято, так как "остается возможность уладить ситуацию дипломатическим путем".Массовые поставки вооружения на Украину начались в ноябре, когда западные СМИ сообщили о предстоящем "российском вторжении". Кремль обвинили в "агрессивных намерениях" и наперебой публиковали "сценарии" грядущего нападения.Заявления МИД России о несостоятельности подобных обвинений на Западе демонстративно не замечают. Это привело к тому, что в Москве заговорили о поставках некоторых видов вооружений в ДНР и ЛНР для защиты своих граждан. В частности, к этому призвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что речь может идти исключительно о военной помощи, но никак не о пересечении границы подразделениями российской армии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220127/dunda-1769830388.html
https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html
https://ria.ru/20220127/slovakiya-1769830528.html
https://ria.ru/20220127/pomosch-1769781034.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768528376_4:0:1444:1080_1920x0_80_0_0_9a221f2dc4d71478632fae80b47ab4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей турчак, совет федерации рф, ми-17, служба безопасности украины, f-16, javelin (птрк), джон кирби, анн линде (мид швеции)
08:00 28.01.2022 (обновлено: 12:22 28.01.2022)
 

"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные самолеты НАТО. Альянс перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы, по соцсетям разлетелись фотографии западных военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Новые поставки

Страны НАТО, обвиняющие Россию в "агрессивных намерениях", сами подталкивают Киев к конфликту, оказывая военно-техническую поддержку. Разумеется, активнее всех Украину вооружает Вашингтон. Только с 22 по 25 января американцы привезли туда 250 тонн военных грузов. Причем номенклатура гораздо шире, чем раньше: помимо трех сотен ракет для противотанковых Javelin, карабинов и крупнокалиберных снайперских винтовок, есть, например, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:07
На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион
Ими подрывают бункеры, блиндажи и другие неподвижные полевые укрепления. Ближайший российский аналог — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".
M141 прекрасно зарекомендовали себя в Афганистане, когда американские морпехи зачищали от талибов и боевиков "Аль-Каиды"* пещерный комплекс Тора-Бора. Украинские военные могут использовать это оружие при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. Правда, у ВСУ таких установок пока немного: всего около сотни.
© REUTERS / Gleb GaranichПартия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Кроме того, Пентагон передал десятки тонн боеприпасов разного калибра, бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, РЛС контрбатарейной борьбы. В Белом доме также пообещали несколько вертолетов Ми-17, ранее купленных у России для афганской армии.

Отсутствие консенсуса

А Великобритания предоставила ВСУ две тысячи гранатометов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Легкое противотанковое оружие действует по принципу "выстрелил — забыл": оператору достаточно удерживать прицельную рамку на нужном объекте в течение нескольких секунд и нажать на спуск. Автоматика сама внесет необходимые поправки. Впрочем, не все на Украине воодушевились подарком. Так, экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык сообщил журналистам, что срок хранения гранатометов истекает в 2022-м.
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryБританский военный инструктор во Львове обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW
Британский военный инструктор обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW во Львове - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Британский военный инструктор во Львове обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW
Не остались в стороне страны Балтии и Восточной Европы. В частности, Чехия в ближайшее время привезет крупную партию дефицитных на Украине 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США разрешили Латвии и Литве отправить ВСУ тепловизоры и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Надо сказать, в годы афганской войны душманы со "Стингерами" были очень опасны для советских вертолетов и дозвуковых штурмовиков. Однако сегодня этот ПЗРК считается устаревшим.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 12:56
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину
Помочь Украине военными грузами рвутся Канада, Польша, Нидерланды. В то же время Германия, одна из сильнейших стран НАТО, заняла принципиальную позицию и категорически отказалась поставлять летальное оружие, ограничившись пятью тысячами касок. Это вызвало истерику у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, открыто нахамившего германским властям.
Отклонила просьбу Киева о военной поддержке Швеция. По словам главы МИД Анн Линде, королевство не экспортирует оружие, военную технику и экипировку в страны, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Переброска войск

"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины, — заявили в постпредстве России при ООН. — Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, в НАТО забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:07
МИД Словакии ответил на вопрос о возможном размещении войск НАТО в стране
Действительно, западные военспецы на юго-востоке Украины уже не скрывают своего присутствия. На днях в соцсетях разошлись фотографии вооруженных отставных американских военных (предположительно, наемников), осматривающих позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. На одном из снимков они позируют с флагом США. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре сообщал, что в Донбасс перебросили более 120 бойцов западных частных военных компаний, которые готовят провокации против ДНР и ЛНР.
НАТО наращивает силы и у российских границ. Минобороны Дании направит на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16, в Балтийское море — фрегат HDMS Peter Willemoes. Испанский минный тральщик Meteor идет в Черное море. Туда же через несколько дней отплывает фрегат Blas de Lezo. Нидерланды готовят войска для операций сил реагирования НАТО, а в апреле перебазируют два истребителя F-35 в Болгарию. Франция хочет послать несколько сотен солдат в Румынию.
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности США дополнительно перебросить в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих с перспективой резко нарастить численность. Решение еще не принято, так как "остается возможность уладить ситуацию дипломатическим путем".
Массовые поставки вооружения на Украину начались в ноябре, когда западные СМИ сообщили о предстоящем "российском вторжении". Кремль обвинили в "агрессивных намерениях" и наперебой публиковали "сценарии" грядущего нападения.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 13:39
В Совфеде назвали инициативу оказать военную помощь ДНР и ЛНР правильной
Заявления МИД России о несостоятельности подобных обвинений на Западе демонстративно не замечают. Это привело к тому, что в Москве заговорили о поставках некоторых видов вооружений в ДНР и ЛНР для защиты своих граждан. В частности, к этому призвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что речь может идти исключительно о военной помощи, но никак не о пересечении границы подразделениями российской армии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
БезопасностьАндрей ТурчакСовет Федерации РФМи-17Служба безопасности УкраиныF-16Javelin (ПТРК)Джон КирбиАнн Линде (МИД Швеции)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона