08:00 28.01.2022 (обновлено: 12:22 28.01.2022)
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель открыто накачивают Украину современным наступательным вооружением: в последние дни под Киевом непрерывно приземляются военно-транспортные самолеты НАТО. Альянс перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы, по соцсетям разлетелись фотографии западных военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.
Новые поставки
Страны НАТО, обвиняющие Россию в "агрессивных намерениях", сами подталкивают Киев к конфликту, оказывая военно-техническую поддержку. Разумеется, активнее всех Украину вооружает Вашингтон. Только с 22 по 25 января американцы привезли туда 250 тонн военных грузов. Причем номенклатура гораздо шире, чем раньше: помимо трех сотен ракет для противотанковых Javelin, карабинов и крупнокалиберных снайперских винтовок, есть, например, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition.
Ими подрывают бункеры, блиндажи и другие неподвижные полевые укрепления. Ближайший российский аналог — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель".
M141 прекрасно зарекомендовали себя в Афганистане, когда американские морпехи зачищали от талибов и боевиков "Аль-Каиды"* пещерный комплекс Тора-Бора. Украинские военные могут использовать это оружие при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. Правда, у ВСУ таких установок пока немного: всего около сотни.
© REUTERS / Gleb GaranichПартия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Кроме того, Пентагон передал десятки тонн боеприпасов разного калибра, бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, РЛС контрбатарейной борьбы. В Белом доме также пообещали несколько вертолетов Ми-17, ранее купленных у России для афганской армии.
Отсутствие консенсуса
А Великобритания предоставила ВСУ две тысячи гранатометов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Легкое противотанковое оружие действует по принципу "выстрелил — забыл": оператору достаточно удерживать прицельную рамку на нужном объекте в течение нескольких секунд и нажать на спуск. Автоматика сама внесет необходимые поправки. Впрочем, не все на Украине воодушевились подарком. Так, экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык сообщил журналистам, что срок хранения гранатометов истекает в 2022-м.
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryБританский военный инструктор во Львове обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW
Британский военный инструктор во Львове обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW
Не остались в стороне страны Балтии и Восточной Европы. В частности, Чехия в ближайшее время привезет крупную партию дефицитных на Украине 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, США разрешили Латвии и Литве отправить ВСУ тепловизоры и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Надо сказать, в годы афганской войны душманы со "Стингерами" были очень опасны для советских вертолетов и дозвуковых штурмовиков. Однако сегодня этот ПЗРК считается устаревшим.
23 ноября 2021, 12:56Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину
Помочь Украине военными грузами рвутся Канада, Польша, Нидерланды. В то же время Германия, одна из сильнейших стран НАТО, заняла принципиальную позицию и категорически отказалась поставлять летальное оружие, ограничившись пятью тысячами касок. Это вызвало истерику у посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, открыто нахамившего германским властям.
Отклонила просьбу Киева о военной поддержке Швеция. По словам главы МИД Анн Линде, королевство не экспортирует оружие, военную технику и экипировку в страны, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.
Переброска войск
"В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины, — заявили в постпредстве России при ООН. — Культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, в НАТО забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории. Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства".
Действительно, западные военспецы на юго-востоке Украины уже не скрывают своего присутствия. На днях в соцсетях разошлись фотографии вооруженных отставных американских военных (предположительно, наемников), осматривающих позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. На одном из снимков они позируют с флагом США. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре сообщал, что в Донбасс перебросили более 120 бойцов западных частных военных компаний, которые готовят провокации против ДНР и ЛНР.
НАТО наращивает силы и у российских границ. Минобороны Дании направит на литовскую авиабазу Шауляй четыре истребителя F-16, в Балтийское море — фрегат HDMS Peter Willemoes. Испанский минный тральщик Meteor идет в Черное море. Туда же через несколько дней отплывает фрегат Blas de Lezo. Нидерланды готовят войска для операций сил реагирования НАТО, а в апреле перебазируют два истребителя F-35 в Болгарию. Франция хочет послать несколько сотен солдат в Румынию.
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о готовности США дополнительно перебросить в Европу около 8,5 тысячи военнослужащих с перспективой резко нарастить численность. Решение еще не принято, так как "остается возможность уладить ситуацию дипломатическим путем".
Массовые поставки вооружения на Украину начались в ноябре, когда западные СМИ сообщили о предстоящем "российском вторжении". Кремль обвинили в "агрессивных намерениях" и наперебой публиковали "сценарии" грядущего нападения.
Заявления МИД России о несостоятельности подобных обвинений на Западе демонстративно не замечают. Это привело к тому, что в Москве заговорили о поставках некоторых видов вооружений в ДНР и ЛНР для защиты своих граждан. В частности, к этому призвал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что речь может идти исключительно о военной помощи, но никак не о пересечении границы подразделениями российской армии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.