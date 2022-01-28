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https://ria.ru/20220128/deti-1770027173.html
Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям
Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям - РИА Новости, 28.01.2022
Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова просит депутатов взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:50
2022-01-28T17:05
общество
госдума рф
распространение коронавируса
дети
здоровье - общество
онкология
анна кузнецова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова просит депутатов взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, сообщили в пресс-службе парламентария."Вице-спикер обратилась к депутатам Госдумы с предложением взять на особый контроль в своих регионах оказание помощи онкологическим больным в полном объеме", - говорится в сообщении.Также Кузнецова обратила внимание на проблемы в отечественной фарминдустрии, которая не производит некоторые жизненно важные лекарства в необходимых объемах, добавили в пресс-службе."Кроме того, обеспокоенность как у родителей, так и у врачей вызывает использование для лечения детей препаратов-аналогов – так называемых дженериков", - заключили там.Как пояснила Кузнецова, с началом пандемии коронавируса родители стали сообщать о различных проблемах при оказании медпомощи детям с онкозаболеваниями."Такие ситуации важно не допустить сейчас, когда из-за эпидемиологической ситуации некоторые регионы объявляют о приостановлении плановой госпитализации. Хотя на пациентов с онкологическими заболеваниями ограничения распространяться не должны, мы видим тревожные тенденции", – сказала Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.
https://ria.ru/20220126/onkozabolevaniya-1769603352.html
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общество, госдума рф, дети, здоровье - общество, онкология, анна кузнецова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:50 28.01.2022 (обновлено: 17:05 28.01.2022)
 
Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям

Кузнецова попросила взять на особый контроль оказание помощи онкобольным детям в регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова просит депутатов взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, сообщили в пресс-службе парламентария.
"Вице-спикер обратилась к депутатам Госдумы с предложением взять на особый контроль в своих регионах оказание помощи онкологическим больным в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Также Кузнецова обратила внимание на проблемы в отечественной фарминдустрии, которая не производит некоторые жизненно важные лекарства в необходимых объемах, добавили в пресс-службе.
"Кроме того, обеспокоенность как у родителей, так и у врачей вызывает использование для лечения детей препаратов-аналогов – так называемых дженериков", - заключили там.
Как пояснила Кузнецова, с началом пандемии коронавируса родители стали сообщать о различных проблемах при оказании медпомощи детям с онкозаболеваниями.
"Такие ситуации важно не допустить сейчас, когда из-за эпидемиологической ситуации некоторые регионы объявляют о приостановлении плановой госпитализации. Хотя на пациентов с онкологическими заболеваниями ограничения распространяться не должны, мы видим тревожные тенденции", – сказала Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.
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