https://ria.ru/20220128/deti-1770027173.html

Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям

Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям - РИА Новости, 28.01.2022

Кузнецова попросила взять на контроль оказание помощи онкобольным детям

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова просит депутатов взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:50

2022-01-28T16:50

2022-01-28T17:05

общество

госдума рф

распространение коронавируса

дети

здоровье - общество

онкология

анна кузнецова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова просит депутатов взять на особый контроль в своих регионах оказание медпомощи детям с онкологией в полном объеме, сообщили в пресс-службе парламентария."Вице-спикер обратилась к депутатам Госдумы с предложением взять на особый контроль в своих регионах оказание помощи онкологическим больным в полном объеме", - говорится в сообщении.Также Кузнецова обратила внимание на проблемы в отечественной фарминдустрии, которая не производит некоторые жизненно важные лекарства в необходимых объемах, добавили в пресс-службе."Кроме того, обеспокоенность как у родителей, так и у врачей вызывает использование для лечения детей препаратов-аналогов – так называемых дженериков", - заключили там.Как пояснила Кузнецова, с началом пандемии коронавируса родители стали сообщать о различных проблемах при оказании медпомощи детям с онкозаболеваниями."Такие ситуации важно не допустить сейчас, когда из-за эпидемиологической ситуации некоторые регионы объявляют о приостановлении плановой госпитализации. Хотя на пациентов с онкологическими заболеваниями ограничения распространяться не должны, мы видим тревожные тенденции", – сказала Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.

https://ria.ru/20220126/onkozabolevaniya-1769603352.html

https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html

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