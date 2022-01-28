https://ria.ru/20220128/dalnoboyschiki-1769999168.html

Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19

Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022

Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19

Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:03

2022-01-28T15:03

2022-01-28T15:03

распространение коронавируса

в мире

канада

spacex

tesla motors

илон маск

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений."Канадские дальнобойщики крутые!... Радиоприемники CB (которыми часто пользуются дальнобойщики - ред.) свободны от контроля со стороны правительства и СМИ", - написал Маск в Twitter.Ранее Маск сообщил журналу Time, что он и некоторые из его детей вакцинировались, но сам он выступает против обязательной вакцинации.Как сообщал ранее телеканал CTV, автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ограничений от COVID-19, выехала из провинции Британская Колумбия и направляется в Оттаву к зданию парламента, чтобы потребовать от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат Конституции. Первоначально организаторы, назвавшие себя "конвоем свободы", заявили, что проводят мирную и законопослушную демонстрацию. Однако за последние несколько дней участники акции стали делать угрожающие и ненавистнические заявления как в интернете, так и в разговорах с журналистами.По мере продвижения к столице, демонстрация набирала обороты, на данный момент она уже собрала более 6 миллионов долларов за счет онлайн-сбора средств и стала для канадцев "средством выражения своего недовольства" в отношении COVID-ограничений, сообщал телеканал. Ожидается, что колонна прибудет на Парламентский холм в субботу.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769966164.html

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769861556.html

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в мире, канада, spacex, tesla motors, илон маск, коронавирус covid-19