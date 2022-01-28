https://ria.ru/20220128/dalnoboyschiki-1769999168.html
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19
Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:03
2022-01-28T15:03
2022-01-28T15:03
распространение коронавируса
в мире
канада
spacex
tesla motors
илон маск
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений."Канадские дальнобойщики крутые!... Радиоприемники CB (которыми часто пользуются дальнобойщики - ред.) свободны от контроля со стороны правительства и СМИ", - написал Маск в Twitter.Ранее Маск сообщил журналу Time, что он и некоторые из его детей вакцинировались, но сам он выступает против обязательной вакцинации.Как сообщал ранее телеканал CTV, автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ограничений от COVID-19, выехала из провинции Британская Колумбия и направляется в Оттаву к зданию парламента, чтобы потребовать от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат Конституции. Первоначально организаторы, назвавшие себя "конвоем свободы", заявили, что проводят мирную и законопослушную демонстрацию. Однако за последние несколько дней участники акции стали делать угрожающие и ненавистнические заявления как в интернете, так и в разговорах с журналистами.По мере продвижения к столице, демонстрация набирала обороты, на данный момент она уже собрала более 6 миллионов долларов за счет онлайн-сбора средств и стала для канадцев "средством выражения своего недовольства" в отношении COVID-ограничений, сообщал телеканал. Ожидается, что колонна прибудет на Парламентский холм в субботу.
https://ria.ru/20220128/omikron-1769966164.html
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769861556.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, spacex, tesla motors, илон маск, коронавирус covid-19
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19
Глава Tesla Маск поддержал дальнобойщиков, выступающих против ограничений из-за COVID-19