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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/dalnoboyschiki-1769999168.html
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19
Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:03
2022-01-28T15:03
распространение коронавируса
в мире
канада
spacex
tesla motors
илон маск
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений."Канадские дальнобойщики крутые!... Радиоприемники CB (которыми часто пользуются дальнобойщики - ред.) свободны от контроля со стороны правительства и СМИ", - написал Маск в Twitter.Ранее Маск сообщил журналу Time, что он и некоторые из его детей вакцинировались, но сам он выступает против обязательной вакцинации.Как сообщал ранее телеканал CTV, автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ограничений от COVID-19, выехала из провинции Британская Колумбия и направляется в Оттаву к зданию парламента, чтобы потребовать от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат Конституции. Первоначально организаторы, назвавшие себя "конвоем свободы", заявили, что проводят мирную и законопослушную демонстрацию. Однако за последние несколько дней участники акции стали делать угрожающие и ненавистнические заявления как в интернете, так и в разговорах с журналистами.По мере продвижения к столице, демонстрация набирала обороты, на данный момент она уже собрала более 6 миллионов долларов за счет онлайн-сбора средств и стала для канадцев "средством выражения своего недовольства" в отношении COVID-ограничений, сообщал телеканал. Ожидается, что колонна прибудет на Парламентский холм в субботу.
https://ria.ru/20220128/omikron-1769966164.html
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в мире, канада, spacex, tesla motors, илон маск, коронавирус covid-19
15:03 28.01.2022
 
Маск поддержал дальнобойщиков, требующих снять ограничения из-за COVID-19

Глава Tesla Маск поддержал дальнобойщиков, выступающих против ограничений из-за COVID-19

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поддержал канадских дальнобойщиков на фоне их акций протеста против коронавирусных ограничений.
"Канадские дальнобойщики крутые!... Радиоприемники CB (которыми часто пользуются дальнобойщики - ред.) свободны от контроля со стороны правительства и СМИ", - написал Маск в Twitter.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
13:05
Избыточные ограничения при "омикроне" не имеют смысла, заявил Песков
Ранее Маск сообщил журналу Time, что он и некоторые из его детей вакцинировались, но сам он выступает против обязательной вакцинации.
Как сообщал ранее телеканал CTV, автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ограничений от COVID-19, выехала из провинции Британская Колумбия и направляется в Оттаву к зданию парламента, чтобы потребовать от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат Конституции. Первоначально организаторы, назвавшие себя "конвоем свободы", заявили, что проводят мирную и законопослушную демонстрацию. Однако за последние несколько дней участники акции стали делать угрожающие и ненавистнические заявления как в интернете, так и в разговорах с журналистами.
По мере продвижения к столице, демонстрация набирала обороты, на данный момент она уже собрала более 6 миллионов долларов за счет онлайн-сбора средств и стала для канадцев "средством выражения своего недовольства" в отношении COVID-ограничений, сообщал телеканал. Ожидается, что колонна прибудет на Парламентский холм в субботу.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 19:48Распространение коронавируса
ВОЗ обратила внимание на сообщения о новом виде коронавируса NeoCoV
 
Распространение коронавирусаВ миреКанадаSpaceXTesla motorsИлон МаскКоронавирус COVID-19
 
 
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