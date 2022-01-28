https://ria.ru/20220128/covid-19-1769966478.html
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики, заявили в Кремле
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.01.2022
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики, заявили в Кремле
Абсолютно точной статистики по COVID нет, количество заболевших очевидно больше, так так многие не тестируются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:06
2022-01-28T13:06
2022-01-28T13:06
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Абсолютно точной статистики по COVID нет, количество заболевших очевидно больше, так так многие не тестируются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам."Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с "омикроном" мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", - сказал он.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: число заболевших COVID-19 больше, так как многие не тестируются