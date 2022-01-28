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Почему американцы обсуждают слова Лаврова, которых он не произносил

Журналист не смог перевести слова Лаврова и запутал американцев - РИА Новости, 28.01.2022

Почему американцы обсуждают слова Лаврова, которых он не произносил

Американский журналист Александр Марквардт решил процитировать в Twitter-аккаунте главу российского МИД Сергея Лаврова и не смог перевести цитату министра. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:46

2022-01-28T18:46

2022-01-28T22:29

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американский журналист Александр Марквардт решил процитировать в Twitter-аккаунте главу российского МИД Сергея Лаврова и не смог перевести цитату министра."Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры", — гласит перевод журналиста CNN.На самом деле высказывание Лаврова в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда" звучало так: "Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас — чижик от лапты". Это действительно старинная русская игра, однако ее упоминание делает фразу более конкретной.Некорректный перевод сразу запутал подписчиков журналиста: американцы бросились искать "скрытый смысл" в яркой цитате."Интересно, какие же именно это "русские игры", — сразу заинтересовался коллега Марквардта."Исконно русских игр вообще не существует", — убежден читатель из Эстонии."Лавров… Не знает, какие игры любят россияне?" — не поверил пользователь соцсети.Владельцы других аккаунтов, поделившиеся записью, также предположили, что речь могла идти о хоккее или же шахматах.

https://ria.ru/20220127/politika-1769824366.html

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в мире, соцсети, twitter, сша, cnn (телеканал), сергей лавров, россия