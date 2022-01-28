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Почему американцы обсуждают слова Лаврова, которых он не произносил
Журналист не смог перевести слова Лаврова и запутал американцев - РИА Новости, 28.01.2022
Почему американцы обсуждают слова Лаврова, которых он не произносил
Американский журналист Александр Марквардт решил процитировать в Twitter-аккаунте главу российского МИД Сергея Лаврова и не смог перевести цитату министра. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:46
2022-01-28T18:46
2022-01-28T22:29
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американский журналист Александр Марквардт решил процитировать в Twitter-аккаунте главу российского МИД Сергея Лаврова и не смог перевести цитату министра."Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры", — гласит перевод журналиста CNN.На самом деле высказывание Лаврова в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда" звучало так: "Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас — чижик от лапты". Это действительно старинная русская игра, однако ее упоминание делает фразу более конкретной.Некорректный перевод сразу запутал подписчиков журналиста: американцы бросились искать "скрытый смысл" в яркой цитате."Интересно, какие же именно это "русские игры", — сразу заинтересовался коллега Марквардта."Исконно русских игр вообще не существует", — убежден читатель из Эстонии."Лавров… Не знает, какие игры любят россияне?" — не поверил пользователь соцсети.Владельцы других аккаунтов, поделившиеся записью, также предположили, что речь могла идти о хоккее или же шахматах.
https://ria.ru/20220127/politika-1769824366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, соцсети, twitter, сша, cnn (телеканал), сергей лавров, россия
18:46 28.01.2022 (обновлено: 22:29 28.01.2022)
Журналист не смог перевести слова Лаврова и запутал американцев
Американский журналист Марквардт не смог перевести слова Лаврова о "чижике"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Американский журналист Александр Марквардт решил процитировать в Twitter-аккаунте
главу российского МИД Сергея Лаврова и не смог перевести цитату министра.
"Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры", — гласит перевод журналиста CNN.
На самом деле высказывание Лаврова
в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда" звучало так: "Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас — чижик от лапты". Это действительно старинная русская игра, однако ее упоминание делает фразу более конкретной.
Некорректный перевод сразу запутал подписчиков журналиста: американцы бросились искать "скрытый смысл" в яркой цитате.
"Интересно, какие же именно это "русские игры", — сразу заинтересовался коллега Марквардта.
"Исконно русских игр вообще не существует", — убежден читатель из Эстонии.
"Лавров… Не знает, какие игры любят россияне?" — не поверил пользователь соцсети.
Владельцы других аккаунтов, поделившиеся записью, также предположили, что речь могла идти о хоккее или же шахматах.