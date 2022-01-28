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Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне
Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне - РИА Новости, 28.01.2022
Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал заявление Государственного департамента о массовых нарушениях прав человека в Чечне частью... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:25
2022-01-28T06:25
2022-01-28T11:00
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал заявление Государственного департамента о массовых нарушениях прав человека в Чечне частью информационной борьбы. Слова дипломата приводятся в фейсбуке российского посольства в Вашингтоне.В ответ на просьбу прокомментировать утверждения Госдепа, Антонов заявил, что в вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями.Ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.
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в мире, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, чеченская республика (чечня), россия
06:25 28.01.2022 (обновлено: 11:00 28.01.2022)
Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне
Посол Антонов назвал заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне информационной войной