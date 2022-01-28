https://ria.ru/20220128/chechnya-1769898914.html

Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне

Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне - РИА Новости, 28.01.2022

Посол России жестко ответил на заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал заявление Государственного департамента о массовых нарушениях прав человека в Чечне частью... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:25

2022-01-28T06:25

2022-01-28T11:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал заявление Государственного департамента о массовых нарушениях прав человека в Чечне частью информационной борьбы. Слова дипломата приводятся в фейсбуке российского посольства в Вашингтоне.В ответ на просьбу прокомментировать утверждения Госдепа, Антонов заявил, что в вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями.Ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.

https://ria.ru/20220128/kadyrov-1769892986.html

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в мире, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, чеченская республика (чечня), россия