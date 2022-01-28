https://ria.ru/20220128/britaniya-1769916364.html
Британия еще не раз пожалеет о выходе из ЕС, считает Медведев
Британия еще не раз пожалеет о выходе из ЕС, считает Медведев - РИА Новости, 28.01.2022
Британия еще не раз пожалеет о выходе из ЕС, считает Медведев
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев полагает, что Великобритания еще неоднократно пожалеет о выходе из ЕС, так как ее экономические возможности РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:06
2022-01-28T10:06
2022-01-28T13:01
великобритания
дмитрий медведев
brexit
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев полагает, что Великобритания еще неоднократно пожалеет о выходе из ЕС, так как ее экономические возможности сузились."Сейчас британцы выскочили из Европейского союза, я думаю, что они еще неоднократно пожалеют о том, что они сделали. Потому что их экономические возможности сузились, у них периодически возникают остановки производств, предприятий, им чего-то не хватает, энергетический кризис. Поэтому те, кто выскакивает из интеграционных объединений, как правило, об этом жалеют", - сказал он в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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великобритания, дмитрий медведев, brexit
10:06 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
Британия еще не раз пожалеет о выходе из ЕС, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Британия еще неоднократно пожалеет о выходе из ЕС