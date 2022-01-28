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В Приамурье разработают новые антикризисные меры для бизнеса

В Приамурье разработают новые антикризисные меры для бизнеса - РИА Новости, 28.01.2022

В Приамурье разработают новые антикризисные меры для бизнеса

Новые антикризисные меры для бизнеса и жителей разработают в Амурской области в связи с ухудшением эпидситуации и распространения штамма "омикрон" COVID-19,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:07

2022-01-28T14:07

2022-01-28T14:07

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Новые антикризисные меры для бизнеса и жителей разработают в Амурской области в связи с ухудшением эпидситуации и распространения штамма "омикрон" COVID-19, сообщил губернатор области Василий Орлов.Как реализуется региональный антикризисный план, обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области при участии Орлова. Правительство Приамурья со ссылкой на министра экономического развития и внешних связей области Оксану Кукшеневу сообщает, что в 2021 году в этом плане было около 30 мероприятий. План был направлен на поддержку занятости, поддержку бизнеса и помощь пострадавшим отраслям.В 2021 году 30 миллионов рублей субсидий получили 142 организации – это общепит и детские игровые комнаты, 117 миллионов рублей бизнес получил на модернизацию производства, ремонт и первоначальные взносы по лизингу. Ещё 308 миллионов рублей предоставили как кредитную поддержку по льготным ставкам от 1% годовых. Востребованы были и налоговые льготы – в 2021 году их объем превысил 2 миллиарда рублей, часть налоговых послаблений сохранятся и в этом году.Предпринимателям Приамурья в 2021 году было выдано кредитов на 30 миллиардов рублей. Также была оказана поддержка и для стабилизации ситуации на рынке труда, в 2021 году были трудоустроены 9,5 тысячи человек, 576 амурчан прошли обучение, 46 открыли свое дело и получили по 145 тысяч рублей субсидий."Количество безработных в Приамурье сократилось в два раза и на конец прошлого года в области был зафиксирован самый низкий регистрируемый уровень безработицы за последние 10 лет – 1,4% от численности рабочей силы", - сообщает правительство Амурской области.Орлов отметил, что проделанная работа в целом принесла положительные результаты."Численность занятых в секторе малого бизнеса в 2021 году, по предварительной оценке, составила 108 тысяч человек. Это почти на 2 тысячи больше, чем в 2020 году. Вместе с тем, учитывая развитие пандемии и скорое появление на территории области нового штамма "омикрон", необходимо заранее вырабатывать новые антикризисные механизмы поддержки бизнеса и граждан в случае ухудшения эпидобстановки", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что разрабатывать новые меры поддержки "необходимо в тесном и постоянном контакте с бизнес-сообществом".Утвердить новый антикризисный план в правительстве Приамурья, по словам Кукшеневой, планируют до 1 марта.

https://ria.ru/20220125/perelety-1769404216.html

https://ria.ru/20220125/shkoly-1769401435.html

https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html

амурская область

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)