07:08 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий
Медведев: неясно, что делают биолаборатории США со странами-соседями, возможны эксцессы
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником вируса, который может "выскочить" по ошибке или по вине сумасшедшего, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", — сказал Медведев.
Он рассказал, что сам видел, как за компьютером "эти цепочки создаются, и можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус".
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