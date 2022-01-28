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Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий
Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий
Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:08
2022-01-28T13:07
в мире
сша
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником вируса, который может "выскочить" по ошибке или по вине сумасшедшего, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", — сказал Медведев.Он рассказал, что сам видел, как за компьютером "эти цепочки создаются, и можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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в мире, сша, дмитрий медведев, россия
07:08 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
 
Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий

Медведев: неясно, что делают биолаборатории США со странами-соседями, возможны эксцессы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником вируса, который может "выскочить" по ошибке или по вине сумасшедшего, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", — сказал Медведев.
Он рассказал, что сам видел, как за компьютером "эти цепочки создаются, и можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Сиро Исии - командир японского Отряда 731 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
 
В миреСШАДмитрий МедведевРоссия
 
 
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