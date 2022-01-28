https://ria.ru/20220128/biolaboratorii-1769900223.html

Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий

Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев выразил опасения из-за американских биолабораторий

Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:08

2022-01-28T07:08

2022-01-28T13:07

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не понимает, чем занимаются биолаборатории, созданные при участии США в соседних странах, поэтому не исключает того, что они могут стать источником вируса, который может "выскочить" по ошибке или по вине сумасшедшего, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", — сказал Медведев.Он рассказал, что сам видел, как за компьютером "эти цепочки создаются, и можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210918/narabotki-1750635006.html

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в мире, сша, дмитрий медведев, россия