https://ria.ru/20220128/bednost-1769898542.html

Медведев рассказал о ключевых проблемах

Медведев рассказал о ключевых проблемах - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев рассказал о ключевых проблемах

Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:11

2022-01-28T06:11

2022-01-28T14:32

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ.Тем не менее, отметил зампред Совбеза, это проблема не единственная: в повестке дня остаются проблема коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики."Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — заключил Медведев.В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране. По словам главы государства, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей. Снижение бедности в два раза по сравнению с 2017 годом — одна из национальных целей, определенных указом президента на период до 2030 года.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20211221/volodin-1764647296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: бедность и низкие доходы – ключевая проблема России Бедность и низкие доходы – ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ. 2022-01-28T06:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, россия