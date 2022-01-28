06:11 28.01.2022 (обновлено: 14:32 28.01.2022)
Медведев рассказал о ключевых проблемах
Замглавы Совбеза Медведев назвал ключевой проблемой бедность и низкие доходы
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ.
"Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", — сказал он.
Тем не менее, отметил зампред Совбеза, это проблема не единственная: в повестке дня остаются проблема коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики.
"Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — заключил Медведев.
В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране. По словам главы государства, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.
Снижение бедности в два раза по сравнению с 2017 годом — одна из национальных целей, определенных указом президента на период до 2030 года.
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