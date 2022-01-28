Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/bednost-1769898542.html
Медведев рассказал о ключевых проблемах
Медведев рассказал о ключевых проблемах - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев рассказал о ключевых проблемах
Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:11
2022-01-28T14:32
общество
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769909049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4d0d58fc84d4b5c7393984c3a4a28b0.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ.Тем не менее, отметил зампред Совбеза, это проблема не единственная: в повестке дня остаются проблема коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики."Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — заключил Медведев.В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране. По словам главы государства, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей. Снижение бедности в два раза по сравнению с 2017 годом — одна из национальных целей, определенных указом президента на период до 2030 года.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211221/volodin-1764647296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев: бедность и низкие доходы – ключевая проблема России
Бедность и низкие доходы – ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ.
2022-01-28T06:11
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769909049_446:0:1886:1080_1920x0_80_0_0_05e1e85ebab605ee47b52520669624c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев, россия
06:11 28.01.2022 (обновлено: 14:32 28.01.2022)
 
Медведев рассказал о ключевых проблемах

Замглавы Совбеза Медведев назвал ключевой проблемой бедность и низкие доходы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, так как она несет за собой многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и прочим ведущим СМИ.

"Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", — сказал он.

Тем не менее, отметил зампред Совбеза, это проблема не единственная: в повестке дня остаются проблема коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики.
"Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — заключил Медведев.
В октябре Владимир Путин заявил, что низкие доходы населения остаются главным врагом России, это угрожает стабильному развитию и не позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране. По словам главы государства, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.
Снижение бедности в два раза по сравнению с 2017 годом — одна из национальных целей, определенных указом президента на период до 2030 года.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 09:11
Володин назвал борьбу с COVID-19 и бедностью главными вызовами 2022 года
 
ОбществоДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Лента новостейМолния
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру