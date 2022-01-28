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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе - РИА Новости, 28.01.2022
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе
Artik & Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:08
2022-01-28T11:08
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
artik & asti
новости культуры
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Artik &amp; Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация совместной песни "Гармония" прошла в рамках Show Case 2022, где выступили разные артисты лейбла Self Made Music.Артем признавался, что беспокоился за будущее коллектива после ухода предыдущей солистки.Затем, по словам Умрихина "каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств" ему попалась видеозапись Севиль с исполнением песни "Чувства". Артем отметил, что пересматривал видео сотни раз, понимая, что певица "крутая".Также Artik &amp; Asti в обновленном составе выступили на корпоративе Русской медиагруппы.Умрихин призвал не сравнивать девушек друг с другом, заключив, что у группы "начался новый этап, новая глава".Ранее Артем пожелал бывшей коллеге Анне Дзюбе удачи. У девушки недавно вышел первый сольный трек "Феникс".
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знаменитости, шоу-бизнес, artik & asti , новости культуры
11:08 28.01.2022
 
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе

Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе с Велиевой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкArtik & Asti Севиль Велиева Артем Умрихин
Artik & Asti Севиль Велиева Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Artik & Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация совместной песни "Гармония" прошла в рамках Show Case 2022, где выступили разные артисты лейбла Self Made Music.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"

Артем Умрихин (Artik) во время выступления с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
1 из 6

Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артем Умрихин

Музыкант и продюсер группы Artik&Asti Артем Умрихин
2 из 6

Артем Умрихин

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Севиль Велиева

Новая солиста коллектива Artik&Asti певица Севиль Велиева
3 из 6

Севиль Велиева

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива

Artik&Asti певица Севиль Велиева
4 из 6

Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Artik & Asti общаются с журналистами

Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
5 из 6

Artik & Asti общаются с журналистами

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Show Case 2022

 Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
6 из 6

Show Case 2022

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 6

Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 6

Артем Умрихин

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 6

Севиль Велиева

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 6

Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 6

Artik & Asti общаются с журналистами

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 6

Show Case 2022

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Артем признавался, что беспокоился за будущее коллектива после ухода предыдущей солистки.

"В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена. Передо мной стал нелегкий вопрос: что делать дальше?! Ведь я как никто понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился. И в целом, что это будет?" – сказал артист.

Затем, по словам Умрихина "каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств" ему попалась видеозапись Севиль с исполнением песни "Чувства". Артем отметил, что пересматривал видео сотни раз, понимая, что певица "крутая".
Также Artik & Asti в обновленном составе выступили на корпоративе Русской медиагруппы.
© Скриншот с видеоВыступление обновленного состава группы "Artik&Asti" на корпоративе Русской медиагруппы
Выступление обновленного состава группы Artik&Asti на корпоративе Русской медиагруппы
© Скриншот с видео
Умрихин призвал не сравнивать девушек друг с другом, заключив, что у группы "начался новый этап, новая глава".
Ранее Артем пожелал бывшей коллеге Анне Дзюбе удачи. У девушки недавно вышел первый сольный трек "Феникс".
Скрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:11Шоубиз
"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы
 
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