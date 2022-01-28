Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе с Велиевой
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Artik & Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация совместной песни "Гармония" прошла в рамках Show Case 2022, где выступили разные артисты лейбла Self Made Music.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"
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Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива
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Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива
1 из 6
Первым совместным треком артистов стала песня "Гармония"
4 из 6
Новая солистка Artik & Asti на первом официальном выступлении коллектива
Артем признавался, что беспокоился за будущее коллектива после ухода предыдущей солистки.
"В начале ноября прошлого года группа осталась без самых главных своих составляющих: голоса, лица, фронтмена. Передо мной стал нелегкий вопрос: что делать дальше?! Ведь я как никто понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился. И в целом, что это будет?" – сказал артист.
Затем, по словам Умрихина "каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств" ему попалась видеозапись Севиль с исполнением песни "Чувства". Артем отметил, что пересматривал видео сотни раз, понимая, что певица "крутая".
Также Artik & Asti в обновленном составе выступили на корпоративе Русской медиагруппы.
© Скриншот с видеоВыступление обновленного состава группы "Artik&Asti" на корпоративе Русской медиагруппы
© Скриншот с видео
Умрихин призвал не сравнивать девушек друг с другом, заключив, что у группы "начался новый этап, новая глава".
Ранее Артем пожелал бывшей коллеге Анне Дзюбе удачи. У девушки недавно вышел первый сольный трек "Феникс".