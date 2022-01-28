https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html

Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе

Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе - РИА Новости, 28.01.2022

Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе

Artik & Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:08

2022-01-28T11:08

2022-01-28T11:08

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

artik & asti

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769916086_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_284adbbfee90f4eed2faec16c880d55b.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Artik & Asti впервые официально выступили в обновленном составе: после ухода из группы Анны Дзюбы компанию Артему Умрихину составила Севиль Велиева. Презентация совместной песни "Гармония" прошла в рамках Show Case 2022, где выступили разные артисты лейбла Self Made Music.Артем признавался, что беспокоился за будущее коллектива после ухода предыдущей солистки.Затем, по словам Умрихина "каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств" ему попалась видеозапись Севиль с исполнением песни "Чувства". Артем отметил, что пересматривал видео сотни раз, понимая, что певица "крутая".Также Artik & Asti в обновленном составе выступили на корпоративе Русской медиагруппы.Умрихин призвал не сравнивать девушек друг с другом, заключив, что у группы "начался новый этап, новая глава".Ранее Артем пожелал бывшей коллеге Анне Дзюбе удачи. У девушки недавно вышел первый сольный трек "Феникс".

https://ria.ru/20220113/dzyuba-1767689623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, artik & asti , новости культуры