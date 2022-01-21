Стало известно имя новой солистки Artik & Asti

"Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что, и я, как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае, я расцениваю успех Ани, как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней", – заключил артист.