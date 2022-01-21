https://ria.ru/20220121/artik-1768888374.html
Стало известно имя новой солистки Artik & Asti
Стало известно имя новой солистки Artik & Asti - РИА Новости, 21.01.2022
Стало известно имя новой солистки Artik & Asti
Стало известно имя новой солистки группы Artik & Asti. Анну Дзюбу в коллективе заменила Севиль Велиева, сообщила пресс-служба Warner Music Russia. Девушка ранее РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:16
2022-01-21T13:16
2022-01-21T13:16
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стало известно имя новой солистки группы Artik & Asti. Анну Дзюбу в коллективе заменила Севиль Велиева, сообщила пресс-служба Warner Music Russia. Девушка ранее принимала участие в проектах "Голос" и "Х-фактор".Обновленный состав Artik & Asti презентовал в социальных сетях трек "Гармония".О распаде группы стало известно в начале ноября прошлого года. Творческий союз Артема Умрихина и Анны Дзюбы просуществовал больше десяти лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.На днях артистка представила свой первый сольный трек "Феникс", заявив, что раньше она записывала песню "достаточно быстро", а теперь "на каждое слово, его произношение и подачу" тратит много времени.Артем отметил, что рад за успехи Дзюбы.Ранее стало известно, что Дзюба тайно вышла замуж.
https://ria.ru/20220113/dzyuba-1767689623.html
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знаменитости, artik & asti , шоу-бизнес
Стало известно имя новой солистки Artik & Asti
Новой солисткой Artik & Asti стала Севиль Велиева
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Стало известно имя новой солистки группы Artik & Asti. Анну Дзюбу в коллективе заменила Севиль Велиева, сообщила пресс-служба Warner Music Russia. Девушка ранее принимала участие в проектах "Голос" и "Х-фактор".
Обновленный состав Artik & Asti презентовал
в социальных сетях трек "Гармония".
"Я ничего не сжигаю, не испепеляю, я привык созидать, поэтому я несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только Бог, но я буду продолжать делать то, что делал всю свою сознательную жизнь – музыку, а не говорить", – говорится в публикации.
О распаде группы стало известно в начале ноября прошлого года. Творческий союз Артема Умрихина и Анны Дзюбы просуществовал больше десяти лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
На днях артистка представила свой первый сольный трек "Феникс", заявив, что раньше она записывала песню "достаточно быстро", а теперь "на каждое слово, его произношение и подачу" тратит много времени.
Артем отметил, что рад за успехи Дзюбы.
"Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что, и я, как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае, я расцениваю успех Ани, как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней", – заключил артист.
Ранее стало известно, что Дзюба тайно вышла
замуж.