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Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев
Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022
Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев
Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах, заявил заместитель председателя Совбеза... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:08
2022-01-28T12:42
общество
арктический совет
дмитрий медведев
арктика
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Надо понимать, что Арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а просто потому, что так география устроена. Поэтому у нас особая миссия. И развитие Севморпути, и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны", - сказал Медведев."Тем более, что, допустим, Севморпуть, а также некоторые проекты в области энергетики, тот же самый сжиженный газ и так далее - это очень выгодно. И в этом плане Россия может и дополнительные средства получать от этого", - добавил он.При этом Медведев подчеркнул, что Россия не может заниматься освоением Арктики в одиночку."Арктический регион – это общее достояние, и даже в Арктическом совете, в котором мы председательствуем по 2023 год, если я правильно помню, действует не только восемь стран, там еще и международные организации, по-моему, 38 наблюдателей. То есть это общая задача, это невозможно сделать одной Российской Федерации", - сказал заместитель председателя Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220119/arktika-1768484558.html
https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html
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общество, арктический совет, дмитрий медведев, арктика, россия
12:08 28.01.2022 (обновлено: 12:42 28.01.2022)
 
Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия сможет заработать на освоении Арктики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Надо понимать, что Арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а просто потому, что так география устроена. Поэтому у нас особая миссия. И развитие Севморпути, и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны", - сказал Медведев.
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"Тем более, что, допустим, Севморпуть, а также некоторые проекты в области энергетики, тот же самый сжиженный газ и так далее - это очень выгодно. И в этом плане Россия может и дополнительные средства получать от этого", - добавил он.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия не может заниматься освоением Арктики в одиночку.
"Арктический регион – это общее достояние, и даже в Арктическом совете, в котором мы председательствуем по 2023 год, если я правильно помню, действует не только восемь стран, там еще и международные организации, по-моему, 38 наблюдателей. То есть это общая задача, это невозможно сделать одной Российской Федерации", - сказал заместитель председателя Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>
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