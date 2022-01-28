https://ria.ru/20220128/arktika-1769949615.html

Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев

Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

Россия сможет заработать на освоении Арктики, заявил Медведев

Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах, заявил заместитель председателя Совбеза... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:08

2022-01-28T12:08

2022-01-28T12:42

общество

арктический совет

дмитрий медведев

арктика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_128:453:2964:2048_1920x0_80_0_0_8372aea0fa0f91f75739c9db1a65ecd2.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия сможет заработать на освоении Арктики, в том числе развитии Северного морского пути и энергетических проектах, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Надо понимать, что Арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а просто потому, что так география устроена. Поэтому у нас особая миссия. И развитие Севморпути, и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны", - сказал Медведев."Тем более, что, допустим, Севморпуть, а также некоторые проекты в области энергетики, тот же самый сжиженный газ и так далее - это очень выгодно. И в этом плане Россия может и дополнительные средства получать от этого", - добавил он.При этом Медведев подчеркнул, что Россия не может заниматься освоением Арктики в одиночку."Арктический регион – это общее достояние, и даже в Арктическом совете, в котором мы председательствуем по 2023 год, если я правильно помню, действует не только восемь стран, там еще и международные организации, по-моему, 38 наблюдателей. То есть это общая задача, это невозможно сделать одной Российской Федерации", - сказал заместитель председателя Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

https://ria.ru/20220119/arktika-1768484558.html

https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, арктический совет, дмитрий медведев, арктика, россия