https://ria.ru/20220128/arktika-1769948672.html

Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев

Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев

Россия имеет свои, особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:06

2022-01-28T12:06

2022-01-28T12:42

в мире

дмитрий медведев

арктика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия имеет свои, особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."У нас действительно есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением... Чего мы точно не должны допустить – это попытки ограничить нас в этой сфере", - сказал Медведев.По его словам, "нас периодически пытаются ограничивать различного рода требованиями – по использованию топлива, да, там далеко не всегда идеальное топливо используется, - или по каким-то другим вопросам, но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить"."А у нас действительно в Арктике свой набор интересов", - заключил замглавы Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>

https://ria.ru/20211227/arktika-1765713387.html

арктика

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в мире, дмитрий медведев, арктика