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Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев
Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022
Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев
Россия имеет свои, особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:06
2022-01-28T12:42
в мире
дмитрий медведев
арктика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия имеет свои, особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."У нас действительно есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением... Чего мы точно не должны допустить – это попытки ограничить нас в этой сфере", - сказал Медведев.По его словам, "нас периодически пытаются ограничивать различного рода требованиями – по использованию топлива, да, там далеко не всегда идеальное топливо используется, - или по каким-то другим вопросам, но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить"."А у нас действительно в Арктике свой набор интересов", - заключил замглавы Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/arktika-1765713387.html
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в мире, дмитрий медведев, арктика
12:06 28.01.2022 (обновлено: 12:42 28.01.2022)
 
Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия имеет свои, особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"У нас действительно есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением... Чего мы точно не должны допустить – это попытки ограничить нас в этой сфере", - сказал Медведев.
По его словам, "нас периодически пытаются ограничивать различного рода требованиями – по использованию топлива, да, там далеко не всегда идеальное топливо используется, - или по каким-то другим вопросам, но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить".
"А у нас действительно в Арктике свой набор интересов", - заключил замглавы Совбеза.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>>
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В миреДмитрий МедведевАрктика
 
 
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