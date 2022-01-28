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Суд арестовал главврача медцентра в Петербурге, где умерли трое пациентов
Суд арестовал главврача медцентра в Петербурге, где умерли трое пациентов - РИА Новости, 28.01.2022
Суд арестовал главврача медцентра в Петербурге, где умерли трое пациентов
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Евгения Попова, главврача медицинского центра, где трое пациентов скончались после диагностического исследования,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:11
2022-01-28T23:46
санкт-петербург
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Евгения Попова, главврача медицинского центра, где трое пациентов скончались после диагностического исследования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Отмечается, что обвинение ему не предъявлено. Сейчас он находится в статусе подозреваемого по ч. 3 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Максимальная санкция по первой — четыре года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью, по второй — до десяти лет.Следствие полагает, что главврач Попов утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, представляет опасность для жизни и здоровья человека.В клинике его использовали с 10 по 26 января, в результате шесть человек были госпитализированы и трое скончались.По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое — в реанимации; врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании.СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
https://ria.ru/20220107/otvetstvennost-1766815841.html
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санкт-петербург, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
22:11 28.01.2022 (обновлено: 23:46 28.01.2022)
 
Суд арестовал главврача медцентра в Петербурге, где умерли трое пациентов

Суд арестовал до 26 марта главврача медцентра в Петербурге, где умерли трое пациентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Евгения Попова, главврача медицинского центра, где трое пациентов скончались после диагностического исследования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры — 26 марта 2022 года", — рассказали там.

Отмечается, что обвинение ему не предъявлено. Сейчас он находится в статусе подозреваемого по ч. 3 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 3 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Максимальная санкция по первой — четыре года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью, по второй — до десяти лет.
Следствие полагает, что главврач Попов утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, представляет опасность для жизни и здоровья человека.
В клинике его использовали с 10 по 26 января, в результате шесть человек были госпитализированы и трое скончались.
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По данным источников РИА Новости, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге трое пациентов погибли, еще трое — в реанимации; врачи выявили у них отравление барием. Росздравнадзор организовал проверку, приостановив использование препарата, который применялся при обследовании.
СК возбудил уголовное дело. По данным ведомства, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.
Барий — контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
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