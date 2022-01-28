https://ria.ru/20220128/antivaksery-1769900347.html

Медведев высказался об антиваксерах

Медведев высказался об антиваксерах - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев высказался об антиваксерах

Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:11

2022-01-28T07:11

2022-01-28T13:07

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."По поводу высказывания мнений и позиции антиваксеров. Понимаете, каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях", - сказал Медведев.Он отметил, что это тем не менее "не является основанием для юридической ответственности". Однако если в социальных сетях, в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику и распространять заведомо недостоверные сведения, "за это ответственность должна быть", убежден Медведев.Зампред Совбеза отметил, что иногда встречает в интернете мнения медиков насчет коронавируса, которые вызывают у него неоднозначные чувства."Я уж не знаю, что это за медики, но, видимо, медики все-таки, некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь", - сказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769900104.html

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Медведев: антиваксеры должны думать, что говорят публично Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ. 2022-01-28T07:11 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии