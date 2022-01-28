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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/antivaksery-1769900347.html
Медведев высказался об антиваксерах
Медведев высказался об антиваксерах - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев высказался об антиваксерах
Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:11
2022-01-28T13:07
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."По поводу высказывания мнений и позиции антиваксеров. Понимаете, каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях", - сказал Медведев.Он отметил, что это тем не менее "не является основанием для юридической ответственности". Однако если в социальных сетях, в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику и распространять заведомо недостоверные сведения, "за это ответственность должна быть", убежден Медведев.Зампред Совбеза отметил, что иногда встречает в интернете мнения медиков насчет коронавируса, которые вызывают у него неоднозначные чувства."Я уж не знаю, что это за медики, но, видимо, медики все-таки, некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь", - сказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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Медведев: антиваксеры должны думать, что говорят публично
Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
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общество, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:11 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
 
Медведев высказался об антиваксерах

Замглавы СБ Медведев: антиваксеры должны думать, что говорят публично

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Противники вакцинации имеют право на собственное мнение, однако нужно думать о том, что говоришь публично - иногда даже люди с медицинским образованием несут "такую пургу, что становится грустно", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"По поводу высказывания мнений и позиции антиваксеров. Понимаете, каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях", - сказал Медведев.
Он отметил, что это тем не менее "не является основанием для юридической ответственности". Однако если в социальных сетях, в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику и распространять заведомо недостоверные сведения, "за это ответственность должна быть", убежден Медведев.
"И такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась. Все остальное, что относится к категории "мнения", - ну мнения и мнения, но все равно нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь", - считает он.
Зампред Совбеза отметил, что иногда встречает в интернете мнения медиков насчет коронавируса, которые вызывают у него неоднозначные чувства.
"Я уж не знаю, что это за медики, но, видимо, медики все-таки, некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь", - сказал Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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