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Россия продолжит развивать отношения с Латинской Америкой, заявил Лавров
Россия продолжит развивать отношения с Латинской Америкой, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Россия продолжит развивать отношения с Латинской Америкой, заявил Лавров
Россия будет наращивать отношения с Латинской Америкой вне зависимости от того, как будут идти переговоры по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:51
2022-01-28T12:26
латинская америка
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия будет наращивать отношения с Латинской Америкой вне зависимости от того, как будут идти переговоры по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.Как сказал Лавров, что касается отношений со странами Латинской Америки, и с Сербией, с Ираном, с Китаем, со многими другими государствами, которые ведут себя прилично на международной арене, не пытаются односторонне никому ничего навязывать, всегда готовы искать взаимоприемлемые договоренности по любым проблемам, то эти отношения не подвержены какой-либо конъюнктуре."Они у нас насыщенные, охватывают экономические, гуманитарные, образовательные, спортивные контакты. Они охватывают и военное, военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права. Я заверяю вас, независимо от того, как пойдет развитие событий по проблеме евробезопасности, мы эти отношения будем поступательно наращивать", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ заявил, что, если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220127/gosdep-1769881837.html
https://ria.ru/20220125/putin-1769402549.html
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латинская америка, россия, в мире, сергей лавров
11:51 28.01.2022 (обновлено: 12:26 28.01.2022)
 
Россия продолжит развивать отношения с Латинской Америкой, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия в любом случае будет наращивать отношения с Латинской Америкой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия будет наращивать отношения с Латинской Америкой вне зависимости от того, как будут идти переговоры по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
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Как сказал Лавров, что касается отношений со странами Латинской Америки, и с Сербией, с Ираном, с Китаем, со многими другими государствами, которые ведут себя прилично на международной арене, не пытаются односторонне никому ничего навязывать, всегда готовы искать взаимоприемлемые договоренности по любым проблемам, то эти отношения не подвержены какой-либо конъюнктуре.
"Они у нас насыщенные, охватывают экономические, гуманитарные, образовательные, спортивные контакты. Они охватывают и военное, военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права. Я заверяю вас, независимо от того, как пойдет развитие событий по проблеме евробезопасности, мы эти отношения будем поступательно наращивать", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
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США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ заявил, что, если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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