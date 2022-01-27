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В Таджикистане заявили о гибели жителя села из-за инцидента на границе
В Таджикистане заявили о гибели жителя села из-за инцидента на границе - РИА Новости, 27.01.2022
В Таджикистане заявили о гибели жителя села из-за инцидента на границе
В ходе вооруженного инцидента на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжи Аъло,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:25
2022-01-27T20:25
2022-01-27T20:28
киргизия
в мире
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе вооруженного инцидента на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжи Аъло, сообщили РИА Новости в хукумате города Исфары."В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев", - сказал источник.По его словам, в центральную больницу Исфары госпитализированы 5 раненых, из них двое пограничников.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
20:25 27.01.2022 (обновлено: 20:28 27.01.2022)
В Таджикистане заявили о гибели жителя села из-за инцидента на границе
В Таджикистане заявили о гибели жителя села из-за инцидента на границе с Киргизией
ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе вооруженного инцидента на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен погиб от огнестрельного ранения житель таджикского села Ходжи Аъло, сообщили РИА Новости в хукумате города Исфары.
"В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев", - сказал источник.
По его словам, в центральную больницу Исфары госпитализированы 5 раненых, из них двое пограничников.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии
сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.