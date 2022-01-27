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СК проверяет сообщения о некачественном жилье для детей-сирот в Урюпинске

СК проверяет сообщения о некачественном жилье для детей-сирот в Урюпинске - РИА Новости, 27.01.2022

СК проверяет сообщения о некачественном жилье для детей-сирот в Урюпинске

СУСК РФ по Волгоградской области проверяет информацию о том, что детям-сиротам в Урюпинске предоставили непригодные для проживания квартиры, сообщила... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:11

2022-01-27T11:11

2022-01-27T11:11

происшествия

урюпинск

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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ВОЛГОГРАД, 27 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Волгоградской области проверяет информацию о том, что детям-сиротам в Урюпинске предоставили непригодные для проживания квартиры, сообщила пресс-служба ведомства.По данным СК, в СМИ появилась информация о том, что в Урюпинске детям-сиротам предоставили квартиры, а через несколько месяцев в них стало невозможно жить: появилась плесень, начали течь крыша и разрушаться фундамент, при этом ремонт жилья по договору с администрацией должны делать сами сироты."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также лица, допустившие нарушение прав детей-сирот", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20211214/deti-siroty-1763690110.html

урюпинск

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происшествия, урюпинск, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия