https://ria.ru/20220127/zazhigalki-1769732459.html

В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам

В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам - РИА Новости, 27.01.2022

В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам

Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:07

2022-01-27T10:07

2022-01-27T10:07

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона из-за появления нового вида подростковой токсикомании – сниффинга.Как уточняет пресс-служба парламента Амурской области, законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, был рассмотрен на профильных комитетах и в четверг на сессии принят в первом чтении."Под запрет попали баллоны любой ёмкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки и работы газовых туристических плит… случаи вдыхания подростками паров сжиженных углеводородных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, зафиксированы в Благовещенске, Свободном и ряде других населенных пунктов", - сообщает пресс-служба Заксобрания Амурской области.Также депутаты поддержали закон о введении штрафов за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков, суммы штрафов – от 3 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211028/zazhigalki-1756743407.html

благовещенск

амурская область

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благовещенск, амурская область