Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/zazhigalki-1769732459.html
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам - РИА Новости, 27.01.2022
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам
Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:07
2022-01-27T10:07
благовещенск
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/40/1559194033_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_d7aaf9550dd9c956d7f857d3d55d3584.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона из-за появления нового вида подростковой токсикомании – сниффинга.Как уточняет пресс-служба парламента Амурской области, законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, был рассмотрен на профильных комитетах и в четверг на сессии принят в первом чтении."Под запрет попали баллоны любой ёмкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки и работы газовых туристических плит… случаи вдыхания подростками паров сжиженных углеводородных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, зафиксированы в Благовещенске, Свободном и ряде других населенных пунктов", - сообщает пресс-служба Заксобрания Амурской области.Также депутаты поддержали закон о введении штрафов за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков, суммы штрафов – от 3 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211028/zazhigalki-1756743407.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/40/1559194033_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_b9d195425dac6f84df77d3394ad15989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, амурская область
10:07 27.01.2022
 
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам

Депутаты Заксобрания Амурской области поддержали запрет на продажу школьникам зажигалок

© Законодательное Собрание Амурской областиЗаседание комитета заксобрания Амурской области
Заседание комитета заксобрания Амурской области
© Законодательное Собрание Амурской области
Заседание комитета заксобрания Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона из-за появления нового вида подростковой токсикомании – сниффинга.
Как уточняет пресс-служба парламента Амурской области, законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, был рассмотрен на профильных комитетах и в четверг на сессии принят в первом чтении.
"Под запрет попали баллоны любой ёмкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки и работы газовых туристических плит… случаи вдыхания подростками паров сжиженных углеводородных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, зафиксированы в Благовещенске, Свободном и ряде других населенных пунктов", - сообщает пресс-служба Заксобрания Амурской области.
Также депутаты поддержали закон о введении штрафов за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков, суммы штрафов – от 3 до 50 тысяч рублей.
Зажигалки - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 18:56Краснодарский край
Кубанские депутаты запретили продавать зажигалки детям
 
БлаговещенскАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
01:15Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
Лента новостейМолния
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по УкраинеАналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валютыСМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине