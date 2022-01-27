https://ria.ru/20220127/zazhigalki-1769732459.html
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам - РИА Новости, 27.01.2022
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам
Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:07
2022-01-27T10:07
2022-01-27T10:07
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков, с инициативой выступила прокуратура региона из-за появления нового вида подростковой токсикомании – сниффинга.Как уточняет пресс-служба парламента Амурской области, законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, был рассмотрен на профильных комитетах и в четверг на сессии принят в первом чтении."Под запрет попали баллоны любой ёмкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки и работы газовых туристических плит… случаи вдыхания подростками паров сжиженных углеводородных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, зафиксированы в Благовещенске, Свободном и ряде других населенных пунктов", - сообщает пресс-служба Заксобрания Амурской области.Также депутаты поддержали закон о введении штрафов за розничную продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков, суммы штрафов – от 3 до 50 тысяч рублей.
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благовещенск, амурская область
В Амурской области запретят продавать зажигалки школьникам
Депутаты Заксобрания Амурской области поддержали запрет на продажу школьникам зажигалок