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ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны
ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны - РИА Новости, 27.01.2022
ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:20
2022-01-27T14:20
2022-01-27T14:36
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень вакцинации населения в этих странах достиг 70% к концу года, заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Мы говорим сейчас со странами, которые себе не могут позволить (закупать вакцины), у которых нет достаточных финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину, и эти поставки увеличиваются. Цель какая - чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%", - сказала она в эфире "Россия 24".Вуйнович добавила, что очень важно, чтобы такие страны достигли критического уровня вакцинации. Это снизит процент распространения вируса и ограничит продление пандемии.Она отметила, что уже больше года функционирует глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX, за период до 20 января благодаря ей было доставлено практически 10 млрд доз вакцин.
https://ria.ru/20220125/vaktsiny-1769359504.html
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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:20 27.01.2022 (обновлено: 14:36 27.01.2022)
ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны
ВОЗ планирует нарастить поставки вакцины от COVID-19 малообеспеченным странам