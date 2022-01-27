https://ria.ru/20220127/voz-1769791364.html

ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны

ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны - РИА Новости, 27.01.2022

ВОЗ сообщила о планах нарастить поставки вакцины в малообеспеченные страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:36

распространение коронавируса

общество

воз

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать, чтобы уровень вакцинации населения в этих странах достиг 70% к концу года, заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович."Мы говорим сейчас со странами, которые себе не могут позволить (закупать вакцины), у которых нет достаточных финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину, и эти поставки увеличиваются. Цель какая - чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%", - сказала она в эфире "Россия 24".Вуйнович добавила, что очень важно, чтобы такие страны достигли критического уровня вакцинации. Это снизит процент распространения вируса и ограничит продление пандемии.Она отметила, что уже больше года функционирует глобальная инициатива по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX, за период до 20 января благодаря ей было доставлено практически 10 млрд доз вакцин.

https://ria.ru/20220125/vaktsiny-1769359504.html

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общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19