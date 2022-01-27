https://ria.ru/20220127/voyna-1769729105.html

Москалькова высказалась о попытках переписать итоги Второй мировой войны

Москалькова высказалась о попытках переписать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 27.01.2022

Москалькова высказалась о попытках переписать итоги Второй мировой войны

Попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг – не допустить умаления значения подвига советских солдат и помнить... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:37

2022-01-27T09:37

2022-01-27T09:37

общество

вторая мировая война (1939-1945)

ленинград

татьяна москалькова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг – не допустить умаления значения подвига советских солдат и помнить героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года после 872 дней осады."Сколько бы лет ни прошло, мы с вами должны помнить этот героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, а также обязаны передать память об этом дне подрастающему поколению. Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир. К сожалению, попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг – не допустить умаления значения подвига советских солдат, которые отдали свои жизни за нашу Родину", - написала в четверг омбудсмен в своей публикации, посвященной снятию блокады Ленинграда."Битва за Северную столицу была самой продолжительной за всю мировую историю и стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны. Тяжелые испытания выпали на долю жителей и защитников города – жестокие бомбежки и артобстрелы, мучительные голод и холод блокадной зимы, смерть родных и близких, но их было не сломить ничем, они стойко сражались за город", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220118/spch-1768308250.html

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общество, вторая мировая война (1939-1945), ленинград, татьяна москалькова