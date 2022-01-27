https://ria.ru/20220127/voyna-1769716434.html
Медведев заявил о необходимости избежать начала военных действий
Медведев заявил о необходимости избежать начала военных действий - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев заявил о необходимости избежать начала военных действий
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все для избежания войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:14
2022-01-27T06:14
2022-01-27T06:14
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все для избежания войны и реальных столкновений между Россией и НАТО.
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в мире, нато, дмитрий медведев, россия
Медведев заявил о необходимости избежать начала военных действий
Замглавы СБ Медведев: нужно сделать все, чтобы не было войны и столкновений России и НАТО