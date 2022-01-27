Медведев заявил о необходимости избежать начала военных действий

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.