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Медведев назвал способ избежать войны
Медведев назвал способ избежать войны - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев назвал способ избежать войны
Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:12
2022-01-27T08:35
в мире
сша
нато
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", — отметил он.Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США."Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал он.По словам замглавы Совбеза, когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально"."Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", — рассказал Медведев.Он добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации."Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — заключил Медведев.Переговоры с США и НАТОВ конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В среду США и НАТО передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, "серьезных уступок" в документах нет.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, сша, нато, дмитрий медведев, россия
06:12 27.01.2022 (обновлено: 08:35 27.01.2022)
 
Медведев назвал способ избежать войны

Зампредседателя Совбеза России Медведев: чтобы избежать войны, нужно договариваться

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Чтобы избежать войны, нужно договариваться, но множество людей спекулируют на эскалации, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", — отметил он.
Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США.
"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал он.
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По словам замглавы Совбеза, когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально".
"Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", — рассказал Медведев.
Он добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации.
"Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — заключил Медведев.
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Переговоры с США и НАТО

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
В среду США и НАТО передали России письменный ответ, отметив, что пока не будут обнародовать его, чтобы оставить возможность для конфиденциальных переговоров. По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, "серьезных уступок" в документах нет.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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