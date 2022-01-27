Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769734304.html
Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными
Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным контакты с нынешним руководством Украины, заявляя, что бессмысленно вести разговоры "с... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:23
2022-01-27T10:23
политика
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769727151_0:51:3274:1893_1920x0_80_0_0_e44e8ed4a5ff08f3aa30940de33247bd.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным контакты с нынешним руководством Украины, заявляя, что бессмысленно вести разговоры "с политиками, которые лгут, не исполняют решения" и действуют против части собственного населения, однако подчеркивает, что это решение должен принимать президент РФ Владимир Путин."Это решение должен принимать президент нашей страны, его партнёры. Но я свою позицию открыто изложил, она вам известна: я не считаю целесообразным такие контакты именно в силу тех причин, о которых я сказал", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он нецелесообразным прямые контакты с нынешним руководством Украины и как он относится к инициативе офиса главы Украины Владимира Зеленского о том, чтобы провести трёхстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.По словам Медведева, "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле"."Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определённо свою позицию тоже высказал недавно", - отметил он.
https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769727151_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_21bb234355762449704c9f3af1b5b6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия
10:23 27.01.2022
 
Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными

Замглавы СБ Медведев не считает целесообразными контакты с нынешним руководством Украины

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным контакты с нынешним руководством Украины, заявляя, что бессмысленно вести разговоры "с политиками, которые лгут, не исполняют решения" и действуют против части собственного населения, однако подчеркивает, что это решение должен принимать президент РФ Владимир Путин.
"Это решение должен принимать президент нашей страны, его партнёры. Но я свою позицию открыто изложил, она вам известна: я не считаю целесообразным такие контакты именно в силу тех причин, о которых я сказал", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он нецелесообразным прямые контакты с нынешним руководством Украины и как он относится к инициативе офиса главы Украины Владимира Зеленского о том, чтобы провести трёхстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
По словам Медведева, "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле".
"Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определённо свою позицию тоже высказал недавно", - отметил он.
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 22:56
Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского
 
ПолитикаУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
Лента новостейМолния
Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валютыСМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену