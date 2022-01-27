https://ria.ru/20220127/ukraina-1769734304.html

Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными

Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев назвал контакты с нынешним руководством Украины нецелесообразными

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным контакты с нынешним руководством Украины, заявляя, что бессмысленно вести разговоры "с... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:23

2022-01-27T10:23

2022-01-27T10:23

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владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным контакты с нынешним руководством Украины, заявляя, что бессмысленно вести разговоры "с политиками, которые лгут, не исполняют решения" и действуют против части собственного населения, однако подчеркивает, что это решение должен принимать президент РФ Владимир Путин."Это решение должен принимать президент нашей страны, его партнёры. Но я свою позицию открыто изложил, она вам известна: я не считаю целесообразным такие контакты именно в силу тех причин, о которых я сказал", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он нецелесообразным прямые контакты с нынешним руководством Украины и как он относится к инициативе офиса главы Украины Владимира Зеленского о том, чтобы провести трёхстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.По словам Медведева, "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле"."Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определённо свою позицию тоже высказал недавно", - отметил он.

https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html

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политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия