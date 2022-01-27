https://ria.ru/20220127/ukraina-1769733743.html

Медведев оценил возможность подключения США к переговорам по Украине

Медведев оценил возможность подключения США к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев оценил возможность подключения США к переговорам по Украине

Никто никогда не возражал против подключения США к переговорам по Украине, Америка "и так в игре", она активно влияет на Киев и пытается "создавать нам... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:15

2022-01-27T10:15

2022-01-27T10:15

в мире

украина

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Никто никогда не возражал против подключения США к переговорам по Украине, Америка "и так в игре", она активно влияет на Киев и пытается "создавать нам проблемы", главное, чтобы выполнялись минские соглашения по Донбассу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Об этом говорил президент тоже, насколько я помню, неоднократно. Никто никогда даже не возражал против подключения Соединённых Штатов. Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину", - сказал Медведев."Никто не против этого, все только за, главное, чтобы исполнялись минские соглашения. А с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают", - добавил он.Медведев напомнил, что в рамках минских соглашений есть определённый формат стран, "нормандский", который используется.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html

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в мире, украина, сша, дмитрий медведев