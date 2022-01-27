https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732929.html
Медведев ответил на вопрос о снижении напряженности вокруг Украины
Медведев ответил на вопрос о снижении напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев ответил на вопрос о снижении напряженности вокруг Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что спад напряжённости на Украине возможен в обозримом будущем. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:10
2022-01-27T10:10
2022-01-27T10:10
в мире
украина
дмитрий медведев
реакция на события на украине
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что спад напряжённости на Украине возможен в обозримом будущем."Я надеюсь, что это возможно", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли в обозримом будущем, что вокруг Украины как региона спадет напряженность.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, реакция на события на украине
Медведев ответил на вопрос о снижении напряженности вокруг Украины
Замглавы СБ Медведев не исключил снижение напряженности вокруг Украины в обозримом будущем