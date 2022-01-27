https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732336.html
Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев
Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022
Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев
Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:06
2022-01-27T10:06
2022-01-27T11:18
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", - сказал Медведев.По его словам, "Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна"."Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд. Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769727222.html
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Медведев назвал Украину игрушкой НАТО
Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
2022-01-27T10:06
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в мире, украина, китай, нато, дмитрий медведев, россия
10:06 27.01.2022 (обновлено: 11:18 27.01.2022)
Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США