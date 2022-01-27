https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732336.html

Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев

Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022

Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, заявил Медведев

Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:06

2022-01-27T10:06

2022-01-27T11:18

в мире

украина

китай

нато

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", - сказал Медведев.По его словам, "Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна"."Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд. Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769727222.html

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Медведев назвал Украину игрушкой НАТО Украина сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего США, она используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. 2022-01-27T10:06 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, китай, нато, дмитрий медведев, россия