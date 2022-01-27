https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732042.html

Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев

Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022

Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:05

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2022-01-27T11:33

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента, но в конечном счёте это ведёт к разрушению страны.“Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины”, - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20220127/voyna-1769716248.html

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"Ни в чем не разочаровал": Дмитрий Медведев оценил деятельность Владимира Зеленского Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента, но в конечном счете это ведет к разрушению страны. 2022-01-27T10:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев