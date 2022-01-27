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Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев
Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022
Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:05
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украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента, но в конечном счёте это ведёт к разрушению страны.“Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины”, - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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"Ни в чем не разочаровал": Дмитрий Медведев оценил деятельность Владимира Зеленского
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента, но в конечном счете это ведет к разрушению страны.
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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
10:05 27.01.2022 (обновлено: 11:33 27.01.2022)
 
Деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: деятельность Зеленского ведет к разрушению Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности президента, но в конечном счёте это ведёт к разрушению страны.
“Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины”, - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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