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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су - РИА Новости, 27.01.2022
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:05
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культура
берлинский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля. "По мере того, как персонажи удаляются от Сеула, чтобы воссоединиться с самими собой и другими, новый художественный фильм Хона Сан-Су прославляет красоту случайных встреч и важность оставаться искренним в обманчивом мире кино", — говорится в описании проекта, размещенном под видео.Премьера ленты пройдет на Берлинале. Картина будет представлена в конкурсной программе. У постановщика уже есть несколько наград Берлинского кинофестиваля. В 2021 году Хон Сан-Су получил Серебряного медведя за лучший сценарий ("Вступление"), а в 2020 за режиссуру ("Женщина, которая убежала"). Берлинале в этом году пройдет с 10 по 20 февраля.
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берлинский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
06:05 27.01.2022 (обновлено: 06:30 27.01.2022)
 
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су

Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля.
"По мере того, как персонажи удаляются от Сеула, чтобы воссоединиться с самими собой и другими, новый художественный фильм Хона Сан-Су прославляет красоту случайных встреч и важность оставаться искренним в обманчивом мире кино", — говорится в описании проекта, размещенном под видео.
Премьера ленты пройдет на Берлинале. Картина будет представлена в конкурсной программе.
У постановщика уже есть несколько наград Берлинского кинофестиваля. В 2021 году Хон Сан-Су получил Серебряного медведя за лучший сценарий ("Вступление"), а в 2020 за режиссуру ("Женщина, которая убежала").
Берлинале в этом году пройдет с 10 по 20 февраля.
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