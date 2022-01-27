https://ria.ru/20220127/trailer-1769626722.html
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су - РИА Новости, 27.01.2022
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:05
2022-01-27T06:05
2022-01-27T06:30
культура
берлинский кинофестиваль
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля. "По мере того, как персонажи удаляются от Сеула, чтобы воссоединиться с самими собой и другими, новый художественный фильм Хона Сан-Су прославляет красоту случайных встреч и важность оставаться искренним в обманчивом мире кино", — говорится в описании проекта, размещенном под видео.Премьера ленты пройдет на Берлинале. Картина будет представлена в конкурсной программе. У постановщика уже есть несколько наград Берлинского кинофестиваля. В 2021 году Хон Сан-Су получил Серебряного медведя за лучший сценарий ("Вступление"), а в 2020 за режиссуру ("Женщина, которая убежала"). Берлинале в этом году пройдет с 10 по 20 февраля.
https://ria.ru/20220119/berlinale-1768559947.html
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берлинский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
06:05 27.01.2022 (обновлено: 06:30 27.01.2022)
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
Берлинале опубликовал трейлер фильма классика корейского кино Хона Сан-Су
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер новой ленты известного корейского режиссера Хона Сан-Су "Фильм писателя". Ролик опубликован на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля.
"По мере того, как персонажи удаляются от Сеула, чтобы воссоединиться с самими собой и другими, новый художественный фильм Хона Сан-Су прославляет красоту случайных встреч и важность оставаться искренним в обманчивом мире кино", — говорится в описании проекта, размещенном под видео.
Премьера ленты пройдет на Берлинале. Картина будет представлена в конкурсной программе.
У постановщика уже есть несколько наград Берлинского кинофестиваля. В 2021 году Хон Сан-Су получил
Серебряного медведя за лучший сценарий ("Вступление"), а в 2020 за режиссуру ("Женщина, которая убежала").
Берлинале в этом году пройдет с 10 по 20 февраля.