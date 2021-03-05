https://ria.ru/20210305/kino-1600090974.html

Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале

Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале

Южнокорейский режиссер Хон Сан Су получил приз за лучший сценарий к фильму "Вступление" на 71-м Берлинском кинофестивале, сообщило жюри Основного конкурса... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:43

2021-03-05T15:43

2021-03-05T15:43

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хон Сан Су получил приз за лучший сценарий к фильму "Вступление" на 71-м Берлинском кинофестивале, сообщило жюри Основного конкурса смотра.Это его второй "Серебряный медведь": в прошлом году Хон Сан Су уже был отмечен на Берлинале. Тогда его фильм "Женщина, которая убежала" получил награду за лучшую режиссуру.Черно-белая картина "Вступление" состоит из трех философских новелл. Это рассуждение на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.

https://ria.ru/20210305/berlinale-1600085846.html

южная корея

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кино и сериалы, новости культуры, южная корея, берлин (город)