Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хон Сан Су получил приз за лучший сценарий к фильму "Вступление" на 71-м Берлинском кинофестивале, сообщило жюри Основного конкурса смотра.Это его второй "Серебряный медведь": в прошлом году Хон Сан Су уже был отмечен на Берлинале. Тогда его фильм "Женщина, которая убежала" получил награду за лучшую режиссуру.Черно-белая картина "Вступление" состоит из трех философских новелл. Это рассуждение на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хон Сан Су получил приз за лучший сценарий к фильму "Вступление" на 71-м Берлинском кинофестивале, сообщило жюри Основного конкурса смотра.
Это его второй "Серебряный медведь": в прошлом году Хон Сан Су уже был отмечен на Берлинале. Тогда его фильм "Женщина, которая убежала" получил награду за лучшую режиссуру.
Черно-белая картина "Вступление" состоит из трех философских новелл. Это рассуждение на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.
Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.
Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор.
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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