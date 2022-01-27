https://ria.ru/20220127/tragediya-1769720450.html
Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
Володин заявил, что Запад пытается переписать историю - РИА Новости, 27.01.2022
Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа в войне, и нужно сделать все,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:01
2022-01-27T08:01
2022-01-27T08:07
в мире
вячеслав володин
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа в войне, и нужно сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии."Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии", - написал Володин.Володин напомнил, что подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине, а нацисты хотели "сравнять Ленинград с землей" и уничтожить всех, кто там жил, работал, учился.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20220127/blokada-1769720023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_20a1982468effb08a94e07a6c31b0327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
08:01 27.01.2022 (обновлено: 08:07 27.01.2022)
Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
Спикер Володин: Запад пытается переписать историю, нужно не допустить повторения трагедии
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram
-канале, что Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа в войне, и нужно сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии.
"Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии", - написал Володин.
Володин напомнил, что подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине, а нацисты хотели "сравнять Ленинград с землей" и уничтожить всех, кто там жил, работал, учился.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.