https://ria.ru/20220127/tragediya-1769720450.html

Володин заявил, что Запад пытается переписать историю

Володин заявил, что Запад пытается переписать историю - РИА Новости, 27.01.2022

Володин заявил, что Запад пытается переписать историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа в войне, и нужно сделать все,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:01

2022-01-27T08:01

2022-01-27T08:07

в мире

вячеслав володин

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Запад пытается переписать историю, перечеркнуть подвиг народа в войне, и нужно сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии."Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии", - написал Володин.Володин напомнил, что подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине, а нацисты хотели "сравнять Ленинград с землей" и уничтожить всех, кто там жил, работал, учился.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20220127/blokada-1769720023.html

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в мире, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)