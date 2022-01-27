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Чернышенко рассказал о востребованности IT-сферы среди школьников
Чернышенко рассказал о востребованности IT-сферы среди школьников - РИА Новости, 27.01.2022
Чернышенко рассказал о востребованности IT-сферы среди школьников
Около 67% опрошенных родителей школьников хотят, чтобы их дети работали в цифровой сфере и IT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:32
2022-01-27T10:46
общество
дмитрий чернышенко
россия
сн_образование
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 67% опрошенных родителей школьников хотят, чтобы их дети работали в цифровой сфере и IT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сфера информационных технологий - одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача подготовить для нее квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67% родителей школьников связывают их будущее с цифровой и IT-сферой", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Опрос проводился среди родителей учащихся 7-11 классов. На втором месте находится сфера технологий и промышленности, на третьем - профессии в области медиа и коммуникаций. Четвёртое и пятое места занимают образование и искусство.Вице-премьер отметил, что в прошлом году Минцифры совместно с Университетом 2035 запустили в 10 регионах пилотный проект по бесплатному обучению школьников языкам программирования. Сейчас на курсы ходят 10 тысяч человек. В этом году проект будет масштабирован на всю страну. Посещать курсы смогут до 100 тысяч учащихся 8-11 классов. По данным исследования, записать на них ребёнка готовы 82% родителей."Опрос также показал, что почти 80% родителей считают недостаточным количество школьных и самостоятельных занятий информатикой для сдачи ЕГЭ и намерены нанимать репетитора (39%), отдавать ребенка на курсы (29%), либо помогать сдать экзамен самостоятельно (18%)", - отмечают в пресс-службе вице-премьера.При этом более половины родителей (53%) считают, что в школе должно быть более двух уроков информатики в неделю. Из них 31% уверены, что должно быть три урока, а 22% - что и этого будет мало. Наиболее актуальными родители считают языки программирования Python, JavaScript и С++.
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общество, дмитрий чернышенко, россия, сн_образование, социальный навигатор
10:32 27.01.2022 (обновлено: 10:46 27.01.2022)
 
Чернышенко рассказал о востребованности IT-сферы среди школьников

Вице-премьер Чернышенко: большинство родителей школьников связывают их будущее с IT-сферой

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 67% опрошенных родителей школьников хотят, чтобы их дети работали в цифровой сфере и IT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сфера информационных технологий - одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача подготовить для нее квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67% родителей школьников связывают их будущее с цифровой и IT-сферой", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Опрос проводился среди родителей учащихся 7-11 классов. На втором месте находится сфера технологий и промышленности, на третьем - профессии в области медиа и коммуникаций. Четвёртое и пятое места занимают образование и искусство.
Вице-премьер отметил, что в прошлом году Минцифры совместно с Университетом 2035 запустили в 10 регионах пилотный проект по бесплатному обучению школьников языкам программирования. Сейчас на курсы ходят 10 тысяч человек. В этом году проект будет масштабирован на всю страну. Посещать курсы смогут до 100 тысяч учащихся 8-11 классов. По данным исследования, записать на них ребёнка готовы 82% родителей.
"Опрос также показал, что почти 80% родителей считают недостаточным количество школьных и самостоятельных занятий информатикой для сдачи ЕГЭ и намерены нанимать репетитора (39%), отдавать ребенка на курсы (29%), либо помогать сдать экзамен самостоятельно (18%)", - отмечают в пресс-службе вице-премьера.
При этом более половины родителей (53%) считают, что в школе должно быть более двух уроков информатики в неделю. Из них 31% уверены, что должно быть три урока, а 22% - что и этого будет мало. Наиболее актуальными родители считают языки программирования Python, JavaScript и С++.
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