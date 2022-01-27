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Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев
Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022
Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT - это никому не выгодно и подорвет... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:10
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экономика
дмитрий медведев
swift
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT - это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений."Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причём частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Что касается функций снаружи, точнее сказать, переводов наружу, то есть переводов за границу, то в этом случае, естественно, тоже существуют различные способы осуществления этих переводов. Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдёт. Это же касается, кстати, и платёжных средств", - сказал Медведев.Он отметил, что в случае отключения России от SWIFT "даже карты международных систем внутри страны всё равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны"."Международные переводы – да, значит, в этом случае будут определённые сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться", - добавил зампред Совбеза.
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Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT
Медведев не верит, что Россию отключат от SWIFT - но даже если это произойдет, никакой фатальной катастрофы не будет, заявил он и объяснил почему.
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экономика, дмитрий медведев, swift, россия
12:10 27.01.2022 (обновлено: 13:59 27.01.2022)
 
Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев

Замглавы Совбеза Медведев: фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT не случится

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT - это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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"Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причём частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Что касается функций снаружи, точнее сказать, переводов наружу, то есть переводов за границу, то в этом случае, естественно, тоже существуют различные способы осуществления этих переводов. Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдёт. Это же касается, кстати, и платёжных средств", - сказал Медведев.
"У нас есть и заготовка на этот счёт, если всё-таки что-то подобное произойдёт, – это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны", - сказал Медведев.
Он отметил, что в случае отключения России от SWIFT "даже карты международных систем внутри страны всё равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны".
"Международные переводы – да, значит, в этом случае будут определённые сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться", - добавил зампред Совбеза.
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ЭкономикаДмитрий МедведевSWIFTРоссия
 
 
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