https://ria.ru/20220127/swift-1769757303.html

Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев

Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022

Отключать Россию от SWIFT никому не выгодно, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT - это никому не выгодно и подорвет... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:10

2022-01-27T12:10

2022-01-27T13:59

экономика

дмитрий медведев

swift

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT - это никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений."Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причём частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Что касается функций снаружи, точнее сказать, переводов наружу, то есть переводов за границу, то в этом случае, естественно, тоже существуют различные способы осуществления этих переводов. Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдёт. Это же касается, кстати, и платёжных средств", - сказал Медведев.Он отметил, что в случае отключения России от SWIFT "даже карты международных систем внутри страны всё равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны"."Международные переводы – да, значит, в этом случае будут определённые сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html

https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html

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Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT Медведев не верит, что Россию отключат от SWIFT - но даже если это произойдет, никакой фатальной катастрофы не будет, заявил он и объяснил почему. 2022-01-27T12:10 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, дмитрий медведев, swift, россия