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Несколько сел в Киргизии остались без света из-за обострения на границе
Несколько сел в Киргизии остались без света из-за обострения на границе - РИА Новости, 27.01.2022
Несколько сел в Киргизии остались без света из-за обострения на границе
Часть Баткенского района Киргизии осталась без света после обострения обстановки на границе с Таджикистаном, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:29
2022-01-27T19:29
2022-01-27T19:46
в мире
киргизия
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баткенская область
электричество
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Часть Баткенского района Киргизии осталась без света после обострения обстановки на границе с Таджикистаном, передает Sputnik Киргизия.В компании "Ошэлектро" заявили, что оборвана линия электропередач Баткенской РЭС. Сообщается, что электричества нет в ряде сел.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля 2021 года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, электричество, столкновения на границе таджикистана и киргизии
19:29 27.01.2022 (обновлено: 19:46 27.01.2022)
Несколько сел в Киргизии остались без света из-за обострения на границе
Часть Баткенского района Киргизии осталась без света из-за обострения на границе