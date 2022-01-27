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Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны

Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны - РИА Новости, 27.01.2022

Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны

Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:48

2022-01-27T18:48

2022-01-27T19:46

киргизия

баткенская область

в мире

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен."С таджикской стороны огонь прекратился, сообщил нам представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев. По его словам, местные власти эвакуируют жителей приграничных с Таджикистаном районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Уточняется, что руководство области ведет переговоры с таджикской стороной, в них участвуют глава региона, начальник регионального управления милиции и аким Баткенского района.

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киргизия, баткенская область, в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии