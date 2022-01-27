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Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны
Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны - РИА Новости, 27.01.2022
Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны
Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:48
2022-01-27T18:48
2022-01-27T19:46
киргизия
баткенская область
в мире
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен."С таджикской стороны огонь прекратился, сообщил нам представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев. По его словам, местные власти эвакуируют жителей приграничных с Таджикистаном районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Уточняется, что руководство области ведет переговоры с таджикской стороной, в них участвуют глава региона, начальник регионального управления милиции и аким Баткенского района.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киргизия, баткенская область, в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
18:48 27.01.2022 (обновлено: 19:46 27.01.2022)
Киргизия заявила о прекращении огня на границе с таджикской стороны
Представитель полпреда в Баткенской области Тулаев: огонь с таджикской стороны прекратился