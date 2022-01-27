https://ria.ru/20220127/strelba-1769852591.html

Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе

Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 27.01.2022

Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе

Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:46

2022-01-27T18:46

2022-01-27T19:26

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу, заявил РИА Новости источник в мэрии таджикской Исфары.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации."После инцидента с закидыванием камнями (таджикские - ред.) пограничники перекрыли данную автодорогу", - сказал собеседник агентства asiaplus.По его словам, по состоянию на 18.30 (16.30 мск) между пограничниками двух стран еще шла перестрелка."Сначала стрелять стали киргизские пограничники, наши были вынуждены открыть ответный огонь", - сообщил он.Собеседник агентства также сказал, что для переговоров с киргизской стороной на место инцидента выехал мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/eskalatsiya-1769848698.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии