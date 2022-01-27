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Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе
Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 27.01.2022
Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе
Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:46
2022-01-27T18:46
2022-01-27T19:26
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу, заявил РИА Новости источник в мэрии таджикской Исфары.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации."После инцидента с закидыванием камнями (таджикские - ред.) пограничники перекрыли данную автодорогу", - сказал собеседник агентства asiaplus.По его словам, по состоянию на 18.30 (16.30 мск) между пограничниками двух стран еще шла перестрелка."Сначала стрелять стали киргизские пограничники, наши были вынуждены открыть ответный огонь", - сообщил он.Собеседник агентства также сказал, что для переговоров с киргизской стороной на место инцидента выехал мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/eskalatsiya-1769848698.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
18:46 27.01.2022 (обновлено: 19:26 27.01.2022)
Источник раскрыл подробности перестрелки на киргизско-таджикской границе
Источник в мэрии Исфары: огонь со стороны таджикских пограничников был ответный
ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Огонь со стороны таджикских пограничников на границе с Киргизией был открыт после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу, заявил РИА Новости источник в мэрии таджикской Исфары.
Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии
были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном
из-за того, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.
"После инцидента с закидыванием камнями (таджикские - ред.) пограничники перекрыли данную автодорогу", - сказал собеседник агентства asiaplus.
По его словам, по состоянию на 18.30 (16.30 мск) между пограничниками двух стран еще шла перестрелка.
"Сначала стрелять стали киргизские пограничники, наши были вынуждены открыть ответный огонь", - сообщил он.
Собеседник агентства также сказал, что для переговоров с киргизской стороной на место инцидента выехал мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.