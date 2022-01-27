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Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре
Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре
Украинские полицейские обнаружили и изъяли 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие доказательства в заброшенном доме недалеко от места задержания... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:55
2022-01-27T16:44
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинские полицейские обнаружили и изъяли 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие доказательства в заброшенном доме недалеко от места задержания нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции в Днепропетровской области.Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Четырнадцать пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в городе Подгородное (Днепропетровская область - ред.). После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, все вещественное доказательства направили в госбюро расследований.
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Кадры с места расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре
Застреливший сослуживцев в Днепре военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им. Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение.
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в мире, днепропетровская область, днепр (город)
15:55 27.01.2022 (обновлено: 16:44 27.01.2022)
 
Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре

Полиция изъяла пустые магазины к автомату у места задержания солдата, стрелявшего в Днепре

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинские полицейские обнаружили и изъяли 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие доказательства в заброшенном доме недалеко от места задержания нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции в Днепропетровской области.
Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
"Четырнадцать пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в городе Подгородное (Днепропетровская область - ред.). После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все вещественное доказательства направили в госбюро расследований.
Задержание военнослужащего в Днепре. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 15:13
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, рассказал детали случившегося
 
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