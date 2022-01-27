https://ria.ru/20220127/strelba-1769812661.html

Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре

Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

Стали известны детали задержания солдата, устроившего стрельбу в Днепре

Украинские полицейские обнаружили и изъяли 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие доказательства в заброшенном доме недалеко от места задержания... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:55

2022-01-27T15:55

2022-01-27T16:44

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинские полицейские обнаружили и изъяли 14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие доказательства в заброшенном доме недалеко от места задержания нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции в Днепропетровской области.Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Четырнадцать пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в городе Подгородное (Днепропетровская область - ред.). После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку близлежащей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, все вещественное доказательства направили в госбюро расследований.

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Кадры с места расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре Застреливший сослуживцев в Днепре военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им. Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. 2022-01-27T15:55 true PT0M33S

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в мире, днепропетровская область, днепр (город)