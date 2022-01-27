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В Пуэрто-Рико разрушили статую основателя первого европейского поселения

В Пуэрто-Рико разрушили статую основателя первого европейского поселения - РИА Новости, 27.01.2022

В Пуэрто-Рико разрушили статую основателя первого европейского поселения

В Пуэрто-Рико разрушили статую испанского конкистадора Хуана Понсе де Леона, сообщает Associated Press. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T05:03

2022-01-27T05:03

2022-01-27T05:03

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пуэрто-рико

новости культуры

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Пуэрто-Рико разрушили статую испанского конкистадора Хуана Понсе де Леона, сообщает Associated Press. Это произошло незадолго до визита испанского короля Филиппа VI. Он приехал, чтобы отпраздновать 500-летие со дня основания столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана.По словам полковника Хосе Хуана Гарсия, полицейские слышали громкий хлопок. "Это было похоже на взрыв", — комментирует Гарсия. Понсе де Леон основал первое европейское поселение в Пуэрто-Рико. Его статуя была изготовлена из переплавленных британских пушек. Она изображает конкистадора, указывающим на Собор Иоанна Богослова, где захоронены его останки. Во время переустановки скульптуры рабочих атаковали протестующие, которые прикрепили к постаменту таблички, на одной из них было написано "Они не боги". Также протестующие заявили, что они свергнут эту статую снова, а следующей — будет памятник, посвященный Колумбу. Акт вандализма осудил мэр города Мигель Ромеро. Колумб и Понсе де Леон высадились в Пуэрто-Рико в 1493 году. Последний стал первым губернатором острова и подавил восстание коренного населения. Пуэрто-Рико был испанской колонией до 1898 года.

https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html

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пуэрто-рико, новости культуры