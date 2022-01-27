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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/stambul-1769749233.html
Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву
Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву - РИА Новости, 27.01.2022
Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву
Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву, также ожидается, что в течение четверга... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:43
2022-01-27T12:15
туризм
стамбул
москва
nordwind airlines
аэрофлот
победа (авиакомпания)
самолеты
авиакомпании
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву, также ожидается, что в течение четверга выполнение рейсов в Стамбул и обратно будет восстановлено согласно расписанию, сообщили в пресс-службе перевозчика."Минувшей ночью двумя рейсами "Аэрофлота" все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, уже в Москве. Всего около 500 человек", — говорится в релизе.Ранее сообщалось, что 26 января удалось вернуться в Россию пассажирам авиакомпании "Победа".Клиенты Nordwind также приехали в Москву, но не без приключений. Как рассказала РИА Новости туристка Полина Жмак, 26 января вечером пассажиров привезли в аэропорт, информация о времени вылета постоянно менялась, а примерно в 22:10 им сообщили, что рейс отменен. "Мы скандировали "Москва", но на нас не обращали внимания", — говорит она. В итоге в 23:30 туристы все же вылетели в столицу. По данным метеорологов, неблагоприятная погода в Стамбуле может продлиться еще несколько дней, но интенсивность осадков должна снизиться к пятнице.
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стамбул, москва, nordwind airlines, аэрофлот, победа (авиакомпания), самолеты, авиакомпании, туризм, аэропорты, россия, новости - туризм
11:43 27.01.2022 (обновлено: 12:15 27.01.2022)
 
Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву

Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула, вернулись в Москву

© REUTERS / Umit BektasПассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада
Пассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Umit Bektas
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву, также ожидается, что в течение четверга выполнение рейсов в Стамбул и обратно будет восстановлено согласно расписанию, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Минувшей ночью двумя рейсами "Аэрофлота" все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, уже в Москве. Всего около 500 человек", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что 26 января удалось вернуться в Россию пассажирам авиакомпании "Победа".
Клиенты Nordwind также приехали в Москву, но не без приключений. Как рассказала РИА Новости туристка Полина Жмак, 26 января вечером пассажиров привезли в аэропорт, информация о времени вылета постоянно менялась, а примерно в 22:10 им сообщили, что рейс отменен. "Мы скандировали "Москва", но на нас не обращали внимания", — говорит она. В итоге в 23:30 туристы все же вылетели в столицу.
По данным метеорологов, неблагоприятная погода в Стамбуле может продлиться еще несколько дней, но интенсивность осадков должна снизиться к пятнице.
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ТуризмСтамбулМоскваNordwind AirlinesАэрофлотПобеда (авиакомпания)самолетыавиакомпанииТуризмАэропортыРоссияНовости - Туризм
 
 
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