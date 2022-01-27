https://ria.ru/20220127/stambul-1769749233.html

Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву

Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву - РИА Новости, 27.01.2022

Работа аэропорта Стамбула налаживается, многие россияне вернулись в Москву

Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву, также ожидается, что в течение четверга... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:43

2022-01-27T11:43

2022-01-27T12:15

туризм

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москва

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аэрофлот

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все пассажиры "Аэрофлота", которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву, также ожидается, что в течение четверга выполнение рейсов в Стамбул и обратно будет восстановлено согласно расписанию, сообщили в пресс-службе перевозчика."Минувшей ночью двумя рейсами "Аэрофлота" все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, уже в Москве. Всего около 500 человек", — говорится в релизе.Ранее сообщалось, что 26 января удалось вернуться в Россию пассажирам авиакомпании "Победа".Клиенты Nordwind также приехали в Москву, но не без приключений. Как рассказала РИА Новости туристка Полина Жмак, 26 января вечером пассажиров привезли в аэропорт, информация о времени вылета постоянно менялась, а примерно в 22:10 им сообщили, что рейс отменен. "Мы скандировали "Москва", но на нас не обращали внимания", — говорит она. В итоге в 23:30 туристы все же вылетели в столицу. По данным метеорологов, неблагоприятная погода в Стамбуле может продлиться еще несколько дней, но интенсивность осадков должна снизиться к пятнице.

https://ria.ru/20220126/stambul-1769664390.html

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