https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html

Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве

Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве - РИА Новости, 27.01.2022

Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве

В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:18

2022-01-27T16:18

2022-01-27T20:15

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.О происшествии на Неве в полицию Невского района сообщили накануне вечером. На место отправился наряд патрульно-постовой службы."Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед", — сказала Волк.По ее словам, полицейский пришел на помощь отцу девочки, который пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. Ребенок не пострадал.

https://ria.ru/20211104/peterburg-1757692212.html

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Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью. Обвязав себя тросом, cержант полиции Дмитрий Ходкевич добрался до полыньи и сумел вытащить ребенка на лед. 2022-01-27T16:18 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк