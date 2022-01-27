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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве - РИА Новости, 27.01.2022
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:18
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хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.О происшествии на Неве в полицию Невского района сообщили накануне вечером. На место отправился наряд патрульно-постовой службы."Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед", — сказала Волк.По ее словам, полицейский пришел на помощь отцу девочки, который пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. Ребенок не пострадал.
https://ria.ru/20211104/peterburg-1757692212.html
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Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России
В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью. Обвязав себя тросом, cержант полиции Дмитрий Ходкевич добрался до полыньи и сумел вытащить ребенка на лед.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
16:18 27.01.2022 (обновлено: 20:15 27.01.2022)
 
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве

Петербургский полицейский спас трехлетнюю девочку, съехавшую на ватрушке в полынью на Неве

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
О происшествии на Неве в полицию Невского района сообщили накануне вечером. На место отправился наряд патрульно-постовой службы.
"Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед", — сказала Волк.
По ее словам, полицейский пришел на помощь отцу девочки, который пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. Ребенок не пострадал.
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Хорошие новостиПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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