https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве - РИА Новости, 27.01.2022
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:18
2022-01-27T16:18
2022-01-27T20:15
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fe1fbb3d07cb93478540546b6f630bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.О происшествии на Неве в полицию Невского района сообщили накануне вечером. На место отправился наряд патрульно-постовой службы."Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед", — сказала Волк.По ее словам, полицейский пришел на помощь отцу девочки, который пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. Ребенок не пострадал.
https://ria.ru/20211104/peterburg-1757692212.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839976_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e816febb816ad947b3e60bf8feea0956.jpg
Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России
В Петербурге сотрудник полиции спас трехлетнюю девочку, которая съехала на ватрушке в полынью. Обвязав себя тросом, cержант полиции Дмитрий Ходкевич добрался до полыньи и сумел вытащить ребенка на лед.
2022-01-27T16:18
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
16:18 27.01.2022 (обновлено: 20:15 27.01.2022)
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
Петербургский полицейский спас трехлетнюю девочку, съехавшую на ватрушке в полынью на Неве