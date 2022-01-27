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https://ria.ru/20220127/shoygu-1769866985.html
Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов
Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов - РИА Новости, 27.01.2022
Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:20
2022-01-27T20:20
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кронштадт
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили журналистам в военном ведомстве."Министр обороны проинспектировал специализированный завод компании "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна по производству крупноразмерных дронов и проверил его серийное производство", - сказали в министерстве.Главе военного ведомства продемонстрировали мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В цеху полимерно-композиционных материалов генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков доложил министру обороны о процессе создания деталей из композитов. В конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.В цехе окончательной сборки БПЛА главе ведомства представили в разной степени готовности поставляемые в войска разведывательно-ударные дроны "Орион".С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кронштадт, россия
20:20 27.01.2022
 
Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов

Глава Минобороны Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Министр обороны проинспектировал специализированный завод компании "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна по производству крупноразмерных дронов и проверил его серийное производство", - сказали в министерстве.
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Главе военного ведомства продемонстрировали мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В цеху полимерно-композиционных материалов генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков доложил министру обороны о процессе создания деталей из композитов. В конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.
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В цехе окончательной сборки БПЛА главе ведомства представили в разной степени готовности поставляемые в войска разведывательно-ударные дроны "Орион".
С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
БезопасностьМосковская область (Подмосковье)ДубнаСергей ШойгуМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КронштадтРоссия
 
 
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