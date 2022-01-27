https://ria.ru/20220127/shoygu-1769866985.html

Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов

Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов - РИА Новости, 27.01.2022

Шойгу проверил производство первого в России спецзавода дронов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:20

2022-01-27T20:20

2022-01-27T20:20

безопасность

московская область (подмосковье)

дубна

сергей шойгу

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кронштадт

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил производство первого в России специализированного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили журналистам в военном ведомстве."Министр обороны проинспектировал специализированный завод компании "Кронштадт" в подмосковном городе Дубна по производству крупноразмерных дронов и проверил его серийное производство", - сказали в министерстве.Главе военного ведомства продемонстрировали мощности завода и этапы производственного процесса беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В цеху полимерно-композиционных материалов генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков доложил министру обороны о процессе создания деталей из композитов. В конструкции беспилотников, производимых предприятием, до 90% применяются детали из полимерно-композиционных материалов.В цехе окончательной сборки БПЛА главе ведомства представили в разной степени готовности поставляемые в войска разведывательно-ударные дроны "Орион".С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769866460.html

московская область (подмосковье)

дубна

россия

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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кронштадт, россия