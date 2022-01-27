https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью - РИА Новости, 27.01.2022
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:42
2022-01-27T18:42
2022-01-27T21:05
новое оружие россии
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
денис мантуров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9cd07e1c21bffaabf9ea4b30c4d43a4e.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве.Министр проинспектировал отечественный специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников в Дубне и проверил его производство."Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи", — рассказали в ведомстве.Блок связи позволяет значительно увеличить дальность применения аппарата, таким образом он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.В оборонном ведомстве также сообщили, что в рамках перспективных программ компании "Кронштадта" Шойгу отчитались о новом беспилотном комплексе "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростном ударном беспилотнике "Гром".С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
московская область (подмосковье)
дубна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_007681697af3a96a657ea75e34aa3b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, денис мантуров, россия
18:42 27.01.2022 (обновлено: 21:05 27.01.2022)
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Шойгу представили первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью