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Новое оружие России
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью - РИА Новости, 27.01.2022
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:42
2022-01-27T21:05
новое оружие россии
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве.Министр проинспектировал отечественный специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников в Дубне и проверил его производство."Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи", — рассказали в ведомстве.Блок связи позволяет значительно увеличить дальность применения аппарата, таким образом он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.В оборонном ведомстве также сообщили, что в рамках перспективных программ компании "Кронштадта" Шойгу отчитались о новом беспилотном комплексе "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростном ударном беспилотнике "Гром".С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, денис мантуров, россия
18:42 27.01.2022 (обновлено: 21:05 27.01.2022)
 
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

Шойгу представили первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве.
Министр проинспектировал отечественный специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников в Дубне и проверил его производство.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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"Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи", — рассказали в ведомстве.
Блок связи позволяет значительно увеличить дальность применения аппарата, таким образом он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.
В оборонном ведомстве также сообщили, что в рамках перспективных программ компании "Кронштадта" Шойгу отчитались о новом беспилотном комплексе "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростном ударном беспилотнике "Гром".
С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Боевой полет беспилотника Орион в Сирии. Кадр видео
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Новое оружие РоссииБезопасностьМосковская область (Подмосковье)ДубнаСергей ШойгуДенис МантуровРоссия
 
 
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