https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью - РИА Новости, 27.01.2022

Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью

Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:42

2022-01-27T18:42

2022-01-27T21:05

новое оружие россии

безопасность

московская область (подмосковье)

дубна

сергей шойгу

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали первый летный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью, сообщили журналистам в военном ведомстве.Министр проинспектировал отечественный специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников в Дубне и проверил его производство."Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи", — рассказали в ведомстве.Блок связи позволяет значительно увеличить дальность применения аппарата, таким образом он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.В оборонном ведомстве также сообщили, что в рамках перспективных программ компании "Кронштадта" Шойгу отчитались о новом беспилотном комплексе "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростном ударном беспилотнике "Гром".С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html

московская область (подмосковье)

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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, денис мантуров, россия