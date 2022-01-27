https://ria.ru/20220127/selkhozkooperativy-1769846119.html

Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС

Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС - РИА Новости, 27.01.2022

Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС

Гарантии Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка, входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), позволили сельхозкооперативам и... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:17

2022-01-27T18:17

2022-01-27T18:16

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Гарантии Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка, входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), позволили сельхозкооперативам и фермерам в 2021 году привлечь финансирование в объеме 4,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Поддержка оказана в рамках "коробочного" продукта, который включает в себя специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, гранты и субсидии Минсельхоза России, меры нефинансовой поддержки сельхозкооперативов и участвующих в них фермеров, говорится в сообщении.Он напомнил, что Корпорация МСП в 2021 году запустила пилотный проект "Фермерский островок" по созданию в магазинах "Магнит" и "Пятёрочка" специализированных торговых площадок формата shop-in-shop, операторами которых выступают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Проект поможет расширить рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей.В декабре прошлого года "Фермерские островки" открылись в Республике Башкортостан, Новосибирской и Омской областях. В 2022 году к проекту планируют присоединиться еще 20 регионов, а поддержка будет оказана более 500 субъектам МСП, занятым в агропромышленном комплексе.Гендиректор КМСП добавил, что в целях поддержки этого пилотного проекта в МСП Банке был разработан специализированный кредитный продукт для финансирования затрат сельскохозпотребкооперативов, являющихся операторами проекта, затрат на открытие "островка" в сумме до 10 миллионов рублей и сроком до 3 лет.Всего комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта сельхозпродукции в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, уже получили 956 предпринимателей в сфере производства и переработки пищевой продукции. Взаимодействие Корпорации МСП и торговых сетей позволило в 2021 году попасть с продукцией на полки магазинов каждому пятому предпринимателю из числа обратившихся за поддержкой по расширению сбыта.В 2018-2021 годах, по данным единого реестра субъектов МСП, в России создан 2681 сельскохозяйственный кооператив, в том числе 2446 потребительских и 235 производственных.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич