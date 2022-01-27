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Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС
Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС - РИА Новости, 27.01.2022
Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС
Гарантии Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка, входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), позволили сельхозкооперативам и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:17
2022-01-27T18:16
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Гарантии Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка, входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), позволили сельхозкооперативам и фермерам в 2021 году привлечь финансирование в объеме 4,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Поддержка оказана в рамках "коробочного" продукта, который включает в себя специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, гранты и субсидии Минсельхоза России, меры нефинансовой поддержки сельхозкооперативов и участвующих в них фермеров, говорится в сообщении.Он напомнил, что Корпорация МСП в 2021 году запустила пилотный проект "Фермерский островок" по созданию в магазинах "Магнит" и "Пятёрочка" специализированных торговых площадок формата shop-in-shop, операторами которых выступают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Проект поможет расширить рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей.В декабре прошлого года "Фермерские островки" открылись в Республике Башкортостан, Новосибирской и Омской областях. В 2022 году к проекту планируют присоединиться еще 20 регионов, а поддержка будет оказана более 500 субъектам МСП, занятым в агропромышленном комплексе.Гендиректор КМСП добавил, что в целях поддержки этого пилотного проекта в МСП Банке был разработан специализированный кредитный продукт для финансирования затрат сельскохозпотребкооперативов, являющихся операторами проекта, затрат на открытие "островка" в сумме до 10 миллионов рублей и сроком до 3 лет.Всего комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта сельхозпродукции в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, уже получили 956 предпринимателей в сфере производства и переработки пищевой продукции. Взаимодействие Корпорации МСП и торговых сетей позволило в 2021 году попасть с продукцией на полки магазинов каждому пятому предпринимателю из числа обратившихся за поддержкой по расширению сбыта.В 2018-2021 годах, по данным единого реестра субъектов МСП, в России создан 2681 сельскохозяйственный кооператив, в том числе 2446 потребительских и 235 производственных.
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мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич
18:17 27.01.2022
 

Сельхозкооперативы привлекли 4,2 млрд рублей благодаря гарантиям НГС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Гарантии Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка, входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), позволили сельхозкооперативам и фермерам в 2021 году привлечь финансирование в объеме 4,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Поддержка оказана в рамках "коробочного" продукта, который включает в себя специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, гранты и субсидии Минсельхоза России, меры нефинансовой поддержки сельхозкооперативов и участвующих в них фермеров, говорится в сообщении.
"Важно помочь крестьянским хозяйствам и фермерам объединиться в сельхозкооперативы, чтобы им легче было развиваться, привлекать финансирование, находить рынки сбыта своей продукции", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Он напомнил, что Корпорация МСП в 2021 году запустила пилотный проект "Фермерский островок" по созданию в магазинах "Магнит" и "Пятёрочка" специализированных торговых площадок формата shop-in-shop, операторами которых выступают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Проект поможет расширить рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей.
В декабре прошлого года "Фермерские островки" открылись в Республике Башкортостан, Новосибирской и Омской областях. В 2022 году к проекту планируют присоединиться еще 20 регионов, а поддержка будет оказана более 500 субъектам МСП, занятым в агропромышленном комплексе.
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Гендиректор КМСП добавил, что в целях поддержки этого пилотного проекта в МСП Банке был разработан специализированный кредитный продукт для финансирования затрат сельскохозпотребкооперативов, являющихся операторами проекта, затрат на открытие "островка" в сумме до 10 миллионов рублей и сроком до 3 лет.
Всего комплексную поддержку по организации и расширению рынков сбыта сельхозпродукции в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, уже получили 956 предпринимателей в сфере производства и переработки пищевой продукции. Взаимодействие Корпорации МСП и торговых сетей позволило в 2021 году попасть с продукцией на полки магазинов каждому пятому предпринимателю из числа обратившихся за поддержкой по расширению сбыта.
В 2018-2021 годах, по данным единого реестра субъектов МСП, в России создан 2681 сельскохозяйственный кооператив, в том числе 2446 потребительских и 235 производственных.
 
МСП БанкКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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