https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769759523.html

Медведев прокомментировал угрозы ввести "адские" санкции против России

Медведев прокомментировал угрозы ввести "адские" санкции против России - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев прокомментировал угрозы ввести "адские" санкции против России

Россию не нужно в очередной раз пугать "адскими" санкциями - даже те, кто говорят об этом, не верят в то, что эта угроза сработает, однако регулярно исполняют... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:19

2022-01-27T12:19

2022-01-27T14:01

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россию не нужно в очередной раз пугать "адскими" санкциями - даже те, кто говорят об этом, не верят в то, что эта угроза сработает, однако регулярно исполняют этот ритуальный танец, ставший частью политической культуры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае."Проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы. И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими адскими санкциями. Это всё не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: "Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец". И они его регулярно исполняют", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Санкции вообще для нашей страны – вещь перманентная. Дело в том, что – я неоднократно об этом говорил – нам ведь не привыкать к этим санкциям. И я имею в виду сейчас даже не последний период, а советский период, в отношении Советского Союза. Я сейчас не говорю даже причины, поводы, не характеризую сам Советский Союз, это дело вкуса и отношения. Но в отношении Советского Союза, а это наша Родина, санкции вводились как минимум раз десять, по разным причинам. В том числе, кстати, в отношении газопровода известного – Уренгой – Помары – Ужгород и так далее. То есть это всё не новое", - сказал Медведев.Он добавил, что лично занимался этими санкциями достаточно длительный период, особенно с 2014 года.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220116/sanktsii-1768003978.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, сша, джо байден, нато, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, санкции, россия