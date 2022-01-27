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Медведев ответил на вопрос, сможет ли Россия прожить без доллара
Медведев ответил на вопрос, сможет ли Россия прожить без доллара - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев ответил на вопрос, сможет ли Россия прожить без доллара
Российские нефть и газ все равно будут покупать, значит и конвертируемость рубля будет обеспечиваться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:24
2022-01-27T12:24
2022-01-27T14:00
экономика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские нефть и газ все равно будут покупать, значит и конвертируемость рубля будет обеспечиваться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, смогла бы Россия прожить без доллара и без конвертируемого рубля.Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. В частности, президент США заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом. Однако затем он добавил, что серьезные санкции против России, вроде запрета на операции с долларом, могут негативно сказаться на экономике США.Он также констатировал, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Медведев: пока нефть и газ из России покупают, рубль будет конвертируемым
"О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают – а их все равно будут покупать, – то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
2022-01-27T12:24
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экономика, дмитрий медведев, россия
12:24 27.01.2022 (обновлено: 14:00 27.01.2022)
Медведев ответил на вопрос, сможет ли Россия прожить без доллара
Зампред Совбеза Медведев: пока нефть и газ из России покупают, рубль будет конвертируемым
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские нефть и газ все равно будут покупать, значит и конвертируемость рубля будет обеспечиваться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, смогла бы Россия прожить без доллара и без конвертируемого рубля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. В частности, президент США заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом. Однако затем он добавил, что серьезные санкции против России, вроде запрета на операции с долларом, могут негативно сказаться на экономике США.
"О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают – а их всё равно будут покупать, – то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и всё", - сказал Медведев
в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он также констатировал, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой.
Россия
не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.