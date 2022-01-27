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Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, рассказал детали случившегося
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, рассказал детали случившегося - РИА Новости, 27.01.2022
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, рассказал детали случившегося
Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) дал показания... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:13
2022-01-27T18:08
в мире
украина
днепропетровск
южмаш
днепр (город)
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КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) дал показания следователю и рассказал детали произошедшего, соответствующее видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua".Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием""Я сижу в тревожной группе, тревожная группа у нас имеет автоматы, автоматы хранятся в ставнице, ставница - это маленький ящичек такой, который запирается металлическим ключом… я беру автомат, у нас подсумки есть такие бежевого цвета, там два магазина по десять патронов, я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в ТЗЗ (комната – ред.)", - рассказал Рябчук правоохранителям.По его словам, там находилось два военнослужащих срочного призыва и один "контрактник" и "один "срочник" старшего призыва умудрился сбежать как-то". Рябчук отметил, что знал, что девушка-оператор каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе. "Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней", - сказал он.После этого, по его словам, он забрал все рожки с патронами, которые смог сложить в рюкзак и попытался покинуть территорию завода. "Женщина меня (на КПП – ред.) не выпускала. Я ей говорю: откройте, надо срочно выйти... (она в ответ – ред.) не могу, не могу, не могу… я выстрелил ей в голову", - сказал Рябчук.После этого, по его словам, он перерезал колючую проволоку, перелез ограду, ходил по жилым районам "искал убежище" и оказался на трасе, где словил автомобиль и женщина-водитель его подвезла."После чего я спешился и пошел куда глаза глядят… там заброшка (заброшенное здание – ред.) есть маленькая, там, кстати, рожки сброшены", - отметил Рябчук. После этого, по его словам, он вышел на улицу, начал просить вызвать полицию и решил сдаваться.Мотивов своих действий он не назвал.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769758162.html
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в мире, украина, днепропетровск, южмаш, днепр (город)
15:13 27.01.2022 (обновлено: 18:08 27.01.2022)
 
Военнослужащий, расстрелявший людей в Днепре, рассказал детали случившегося

Появилось видео с показаниями военнослужащего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре. 27 января 2022
Задержание военнослужащего в Днепре. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Национальная полиция Украины
Задержание военнослужащего в Днепре. 27 января 2022
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КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) дал показания следователю и рассказал детали произошедшего, соответствующее видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua".
Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"
"Я сижу в тревожной группе, тревожная группа у нас имеет автоматы, автоматы хранятся в ставнице, ставница - это маленький ящичек такой, который запирается металлическим ключом… я беру автомат, у нас подсумки есть такие бежевого цвета, там два магазина по десять патронов, я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в ТЗЗ (комната – ред.)", - рассказал Рябчук правоохранителям.
По его словам, там находилось два военнослужащих срочного призыва и один "контрактник" и "один "срочник" старшего призыва умудрился сбежать как-то". Рябчук отметил, что знал, что девушка-оператор каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе. "Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:13
Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре
После этого, по его словам, он забрал все рожки с патронами, которые смог сложить в рюкзак и попытался покинуть территорию завода. "Женщина меня (на КПП – ред.) не выпускала. Я ей говорю: откройте, надо срочно выйти... (она в ответ – ред.) не могу, не могу, не могу… я выстрелил ей в голову", - сказал Рябчук.
После этого, по его словам, он перерезал колючую проволоку, перелез ограду, ходил по жилым районам "искал убежище" и оказался на трасе, где словил автомобиль и женщина-водитель его подвезла.
"После чего я спешился и пошел куда глаза глядят… там заброшка (заброшенное здание – ред.) есть маленькая, там, кстати, рожки сброшены", - отметил Рябчук. После этого, по его словам, он вышел на улицу, начал просить вызвать полицию и решил сдаваться.
Мотивов своих действий он не назвал.
Оружие подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаДнепропетровскЮжмашДнепр (город)
 
 
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